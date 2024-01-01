На Волині провели в останню путь полеглого під Авдіївкою Героя

Анатолія Бащука.



Про це повідомляє Православна Волинь.



Молодий воїн (1992 року народження) загинув 1 січня 2024 року у бою під Авдіївкою.



Попрощатися зі спочилим воїном прийшли родичі, близькі, знайомі та односельчани.



«Вічна і світла пам’ять новопреставленому воїну», - йдеться у повідомленні



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Великий Обзир Камінь-Каширського району в останню дорогу провели полеглого Захисника УкраїниПро це повідомляє Православна Волинь.Молодий воїн (1992 року народження)у бою під Авдіївкою.Попрощатися зі спочилим воїном прийшли родичі, близькі, знайомі та односельчани.«Вічна і світла пам’ять новопреставленому воїну», - йдеться у повідомленні

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