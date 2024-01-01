На Волині провели в останню путь полеглого під Авдіївкою Героя
Сьогодні, 18:56
У селі Великий Обзир Камінь-Каширського району в останню дорогу провели полеглого Захисника України Анатолія Бащука.
Про це повідомляє Православна Волинь.
Молодий воїн (1992 року народження) загинув 1 січня 2024 року у бою під Авдіївкою.
Попрощатися зі спочилим воїном прийшли родичі, близькі, знайомі та односельчани.
«Вічна і світла пам’ять новопреставленому воїну», - йдеться у повідомленні
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Про це повідомляє Православна Волинь.
Молодий воїн (1992 року народження) загинув 1 січня 2024 року у бою під Авдіївкою.
Попрощатися зі спочилим воїном прийшли родичі, близькі, знайомі та односельчани.
«Вічна і світла пам’ять новопреставленому воїну», - йдеться у повідомленні
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