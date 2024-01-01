Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 10-12° морозу, вдень 3-5 ° морозу.
По області вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 10-12° морозу, вдень 3-5 ° морозу.
По області вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу.
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