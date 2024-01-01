Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура в Луцьку вночі 10-12° морозу, вдень 3-5 ° морозу.

По області вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Люті холоди: на Волині жінка так промерзла, що втратила пів ноги
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня
Сьогодні, 20:00
Рівень захворюваності на ГРВІ на Волині знизився на 10%
Сьогодні, 19:20
На Волині провели в останню путь полеглого під Авдіївкою Героя
Сьогодні, 18:56
Куди подіти новорічну ялинку: інструкція від лісівників
Сьогодні, 18:35
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня
08 січень, 20:00
Волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози Волинські синоптики розповіли, коли послабнуть морози
08 січень, 15:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня
07 січень, 20:00
Оголосили про погіршення погоди в Луцьку: перший рівень небезпечності Оголосили про погіршення погоди в Луцьку: перший рівень небезпечності
07 січень, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Люті холоди: на Волині жінка так промерзла, що втратила пів ноги
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Рівень захворюваності на ГРВІ на Волині знизився на 10%
Сьогодні, 19:20
 0
На Волині провели в останню путь полеглого під Авдіївкою Героя
Сьогодні, 18:56
 0
Куди подіти новорічну ялинку: інструкція від лісівників
Сьогодні, 18:35
 0
Медіа
відео
1/8