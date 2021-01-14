Куди подіти ялинку після новорічних свят: корисні поради

Куди подіти ялинку після новорічних свят: корисні поради
Ті з українців, які ставлять на різдвяно-новорічні свята у себе вдома живі ялинки, після закінчення святкування завжди думають, як позбутися дерев. Тому нерідко можна побачити ялинки у сміттєвих баках, хоча це суворо заборонено комунальниками. Що ж робити?

Як можна утилізувати новорічну ялинку

- Можете знайти котельню, яка працює на деревних відходах, зібрати всі ялинки в вашому будинку і організувати масовий вивіз хвої. Так гори сміття не будуть накопичуватися поряд з будинком у дворі, передає ТСН.
- Ялинку, яка має багато хвої та гілок, можна відвезти до ферми чи зоопарку. Вона стане не лише натуральним кормом, але й буде корисною для деяких тварин (наприклад, барси, тигри використають її як кігтеточку, а птахи — як підстилку).
- Зібравши багато ялинок (можна зібрати у друзів, сусідів), можна відвезти їх на дачу чи заміський будинок — вони стануть додатковими засобами для розтоплення.
- Хвойна тирса підійде для підживлення саду та городу. А якщо подрібнити її до стану трісок, то можна підсипати нею кущі і рослини. Вона стане чудовим захистом від ерозії ґрунту, а якщо розсипати її на картопляній грядці, то її оминуть шкідники.
- Ялинка може стати справжньою знахідкою для творчих людей, адже з неї можна зробити багато різних дерев'яних дрібничок та виробів.

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Теги: ялинка, утилізація
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