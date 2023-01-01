В окупованих Генічеську та Скадовську сталася потужна «бавовна» на складах боєприпасів

В окупованих Генічеську та Скадовську сталася потужна «бавовна» на складах боєприпасів
У тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську Херсонської області у ніч проти 18 червня сталися вибухи.

Моніторингові канали та місцеві жителі також повідомляють про вибухи на складі БК у тимчасовому окупованому Рикові (передмістя Генічеська), що на Херсонщині, - повідомляє ТСН.

"Місцеві з жахом, злякалися, намагаються або пересидіти в підвалах, або виїхати на якийсь час від цього місця (це правильне рішення, бережіть себе!). Там був, увага, дуже значний склад БК", — йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Повідомляється, що детонація тривала кілька годин.

Риково розташоване по обидва боки залізниці Мелітополь-Джанкой. У центрі знаходиться залізнична станція Партизан, на південно-західній околиці селища переїзд через залізничні колії.

За 3 км на південний схід від селища проходить магістраль М-18 Харків-Сімферополь.

Пізніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фото "бавовни".

"Смт. Партизан Гениченський район. Влучання на територію елеватора. Судячи по повідомленням від місцевих - великий склад. Пішла детонація", - пише він.

Блогер Денис Казанський повідомляє, що удару було завдано по залізничній станції "Партизани", де розвантажувався російський склад з б/к. За його словами, є багато загиблих серед російських військових, які займалися навантаженням.

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Теги: війна, Україна, вибух
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