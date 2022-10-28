Подробиці ДТП на Волині, у якій постраждали троє дітей





Про це Станіслав Лінік.



"Це нескладні травми. Усіх п'ятьох доставили в медичні заклади для огляду медиками", – зазначив медик.



З його слів, троє травмованих – діти різного віку. Їх ушпиталили до Волинської обласної дитячої лікарні. Двох дорослих госпіталізували для подальшого медичного обстеження в міську клінічну лікарню.



На місці зіткнення двох авто працює слідчо-оперативна група. Відомості за фактом аварії внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок зіткнення двох легкових автівок на автодорозі в селі Дачне Луцького району , що сталося в обідню пору 18 червня, травмувалися п'ятеро людей.Про це Суспільному телефоном розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги розповів"Це нескладні травми. Усіх п'ятьох доставили в медичні заклади для огляду медиками", – зазначив медик.З його слів, троє травмованих – діти різного віку. Їх ушпиталили до Волинської обласної дитячої лікарні. Двох дорослих госпіталізували для подальшого медичного обстеження в міську клінічну лікарню.На місці зіткнення двох авто працює слідчо-оперативна група. Відомості за фактом аварії внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію