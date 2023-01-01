Над домовиною земляка дав клятву, що помститься: загиблому 19-річному воїну з Волині просять присвоїти звання Героя України

Роману Романюку.



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Роман Романюк народився в місті Берестечку, де пройшло його дитинство, тут він закінчив школу, здобув освіту. Романове рішення йти воювати було непохитним. Прийняв його останнього дня 2022 року. Тоді в сусідньому селі Старики проводжали у вічність загиблого на Донеччині Романового ровесника й тезку 19-річного Романа Журавля. Над домовиною він дав клятву собі й друзям, що помститься за земляка, й у січні підписав контракт про проходження військової служби.



Роман записався добровольцем та мужньо став на захист Батьківщини в складі 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.



19 квітня 2023 року в Бахмутському районі Донецької області поблизу міста Часів-Яр зв’язок з Романом обірвався.



23 травня 2023 року надійшла сумна звістка, що







У Романа Романюка залишилась молода дружина та малесенька донечка, два брати, мати, батько, бабуся. Донечка Евеліна народилася минулоріч 28 листопада, саме у день Романових іменин.



Петиція створена 14 червня. Для того, щоб її розглянули, потрібно зібрати 25 тисяч підписів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті Президента України зареєстрували петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) 19-річному військовослужбовцю Збройних Сил України, жителю Берестечківської громади Луцького районуПро це пише ВСН. Роман Романюк народився в місті Берестечку, де пройшло його дитинство, тут він закінчив школу, здобув освіту. Романове рішення йти воювати було непохитним. Прийняв його останнього дня 2022 року. Тоді в сусідньому селі Старики проводжали у вічність загиблого на Донеччині Романового ровесника й тезку 19-річного. Над домовиною він дав клятву собі й друзям, що помститься за земляка, й у січні підписав контракт про проходження військової служби.Роман записався добровольцем та мужньо став на захист Батьківщини в складі 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.19 квітня 2023 року в Бахмутському районі Донецької області поблизу міста Часів-Яр зв’язок з Романом обірвався.23 травня 2023 року надійшла сумна звістка, що Роман під час виконання бойового завдання загинув . Кортеж із загиблим воїном зустріли живим коридором шани жителі громади, покладаючи квіти перед автомобілем з домовиною Героя. Поховали мужнього Героя Романа Романюка на місцевому кладовищі , у мить прощання звучав Державний Гімн України та триразові залпи почесної варти.У Романа Романюка залишилась молода дружина та малесенька донечка, два брати, мати, батько, бабуся. Донечканародилася минулоріч 28 листопада, саме у день Романових іменин.Петиція створена 14 червня. Для того, щоб її розглянули, потрібно зібрати 25 тисяч підписів.Проголосувати можна за цим посиланням

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