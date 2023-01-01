На Волині для обміну досвідом побував лікар зі США

У Володимирське територіальне медичне об'єднання завітав із ознайомчим візитом лікар зі Сполучених Штатів АмерикиПро це йдеться на сторінці Володимирського МТО.Медик приїхав в Україну на запрошення генерального директора Володимирського ТМО Тетяни Ващук, яка нещодавно з групою українських медиків відвідала Сполучені Штати для обміну досвідом та налагодження співпраці. Лікар із штату Північна Кароліна ,міста Нью-Берн.Генеральний директор Володимирського ТМО провела екскурсію американському гостю. Він оглянув різні відділення та сучасні операційні медоб'єднання, а також поспілкувався з пацієнтами і лікарями закладу.Генеральний директор Володимирського ТМО Тетяна Ващук підкреслює: "Обмін досвідом з міжнародними фахівцями - це прекрасна можливість черпати нову інформацію і постійно розвиватися. Медицина - це сфера, що постійно змінюється, впроваджуються новітні технології лікування пацієнтів. Ми зацікавлені у покращенні якості надання послуг пацієнтам Володимирського ТМО, саме тому такі зустрічі з іноземними спеціалістами є особливо цінними для нас. Працюємо, оновлюємо та переймаємо досвід у найкращих!".