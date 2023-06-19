Погода в Луцьку на 19 червня

Погода в Луцьку на 19 червня
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться.

Про це повідомляє Sinoptіk.

У другій половині дня він відновиться, хоча і з меншою силою, та йтиме до пізнього вечора.

Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від +15° зранку до +24° увечері.


Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Іларіона Нового. У сільських мешканців розпочинається розпал прополювання. З цього приводу є приказка: "Прийшов Іларіон – дурну траву із поля геть". Наші пращури в цей день спостерігали за комахами: якщо жуки літають увечері, можна розраховувати на хорошу погоду.

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Теги: погода, Луцьк
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