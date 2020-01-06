12 професій, які будуть актуальними через 5 років: версія ЗМІ

12 професій, які будуть актуальними через 5 років: версія ЗМІ
ЗМІ назвали 12 професій, які швидше за все, будуть дуже актуальними через п'ять років.

Серед таких – розробник штучного інтелекту і спеціаліст із кібербезпеки. Про це пише Gazeta ua.

Розробник штучного інтелекту
ШІ проникає у різні сфери нашого життя – від автоматизації до медицини.

Розробники штучного інтелекту відповідають за створення і вдосконалення алгоритмів і моделей, які допомагають комп'ютерам навчатися і ухвалювати рішення.

Тому найближчим часом попит на них буде зростати у геометричній прогресії, пишуть.

Спеціаліст з кібербезпеки
З поширенням цифрових технологій зростає і загроза кібератак. А саме спеціалісти з кібербезпеки відповідають за захист комп'ютерних систем і мереж від зловмисників і кіберзагроз.

Розробник віртуальної реальності
Віртуальна реальність стає все більш популярною у галузі геймінгу, навчання і розваг.

Розробники віртуальної реальності будуть ставати все популярнішими на ринку праці.

Експерт з Big Data
Обробка і аналіз великих обсягів даних стає все важливішою для великих і середніх компаній.

Експерти з Big Data все частіше розроблятимуть стратегії збору та аналізу даних.

Спеціаліст зі зберігання енергії
Зростаюча потреба у сталій енергії стимулює розвиток ринку зберігання енергії.

Спеціалісти зі зберігання енергії вивчають і розробляють нові технології зберігання енергії, такі як акумулятори і системи зберігання на основі водню.

Експерт з робототехніки
Робототехніка широко застосовується сьогодні в автоматизації виробництва, медицині та інших галузях.

Експерти з робототехніки вивчають і розробляють нові роботизовані системи і маніпулятори, які дозволять покращити і пришвидшити процеси.

Аналітик даних
Аналітика даних стає ключовою для ухвалення стратегічних рішень у бізнесі.

Тому спеціалісти цієї галузі, які вивчають та аналізують великі обсяги даних для виявлення тенденцій і патернів, будуть довго затребуваними.

Експерт зі здоров'я і фітнесу
Зацікавленість у здоровому способі життя зростає, і це відкриває нові можливості для експертів зі здоров'я і фітнесу.

Ці спеціалісти надають консультації і розробляють інноваційні програми для покращення фізичного та психічного здоров'я, на що кожен з нас звертає все більше уваги.

Розробник смарт-міст
Розробка та управління смарт-містами стає все більш актуальною.

Спеціалісти по смарт-містам розробляють і впроваджують технології для покращення ефективності міського середовища і життя мешканців.

Експерт з телемедицини
Експерти з медичної телемедицини масово забезпечуватимуть консультації і дистанційний моніторинг пацієнтів за допомогою технологій відеозв'язку.

Екологи
Зростаюча увага до збереження навколишнього середовища стимулює попит на спеціалістів з екології.

Вони вивчають і розробляють стратегії збереження природних ресурсів та екологічно чистих технологій.

Розробник квантових комп'ютерів
Квантові комп'ютери вважаються майбутнім напрямком у галузі обчислень.

Розробники квантових комп'ютерів займаються створенням і вдосконаленням нових обчислювальних систем, які працюють на основі принципів квантової механіки.

"Але варто пам'ятати: вибір професії - важке рішення, тому треба добре зважувати і врахувати потенціал ринку праці майбутнього", – пишуть.

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Теги: професії, Україна
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