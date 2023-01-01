У Луцьку провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

У Луцьку провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
В обласному центрі Волині 18 червня організували благодійний ярмарок "З'їв каші – допоможи ЗСУ нашим" на підтримку військових. Захід тривав впродовж дня до 20:00 у Центральному парку імені Лесі Українки.

Про це інформує Суспільне.

Як розповіла волонтерка з Луцька Наталія Жовнірук з команди "Дєдові внучки", на заході організували польову кухню з українськими стравами, солодощами й домашньою випічкою, а також представили вироби ручної роботи, вироби майстрів з гільз тощо.

"В нас тут є широкий вибір їжі: від солодкого до солоного, польова кухня — куліш, бограч, деруни, піца, чебуреки. Солодощі на будь-який смак. Також в нас представлені сувеніри — гільзи розмальовані та вирізьблені лазерами. Чемоданчики, патрони — це все передано хлопцями з гарячих точок", – сказала волонтерка.

Загалом до ярмарку залучили орієнтовно 14 волонтерів. Зі слів Наталії Жовнірук, таку акцію в місті проводять вдруге від початку цього року на підтримку захисників, які воюють на "гарячих" напрямках.

"Ми недавно придбали автомобіль із попередньої ярмарки і ще доклали кошти, вартість була 340 тисяч. Даний автомобіль – пікап – уже знаходиться за призначенням. Зараз ми також збираємо на автомобіль, будемо дивитися по ситуації. Або купимо антидронову рушницю, або автівку, – сказала волонтерка.

Волонтерка Інна Юнчик, яка долучилася до благодійного ярмарку, розповіла: серед трофеїв, які передали військові з різних напрямків, туби з Бахмута, джавеліна з Донецького напрямку.

З її слів, ці предмети виставили на заході.

"Дівчата, які з перших днів війни почали волонтерити і разом зібралися. Оскільки на чолі в нас славнозвісний Дєд Волинь, то ми вирішили назвати нашу команду "Дєдові внучки", – зазначила лучанка.

Інна Юнчик зазначила: попри те, що погодні умови ярмарку не сприяли, захід не скасовували.

"У хлопців війна не закінчується. Не зважаючи на погоду, мусимо працювати. Ми не можемо сидіти в теплій хаті і чекати, поки закінчиться дощ. Все що можна – продаємо, збираємо кошти, донатимо. Мусимо в тилу підтримувати хлопців", – додала волонтерка.

Заступниця директора луцького ліцею № 26 Наталія Данильчук, яка бере участь у благодійному заході, розповіла, що орієнтовно місяць тому учні школи разом із вчителями почали розмальовувати військові трофеї, намагаючись перетворити їх у витвори мистецтва.

"З перших дні повномаштабної війни школа активно долучилася до волонтерських ініціатив. Донині в школі діє волонтерський центрі "Бджілки": і вчителі, і учні, і батьки, і жителі мікрорайону долучаються до плетіння маскувальних сіток. Беремо участь у таких ярмарках", – говорить освітянка.

Захід організували з метою зібрати кошти на автомобіль або антидронову рушницю для бійців, який доставить на передову волонтер Сергій Добродомов, відомий як "Дєд Волинь". Як розповів сам волонтер, військові потребують автівки, тепловізори, біноклі та іншу техніку.

"Все веземо на передній край, стараємося волинякам. Я не можу навіть оцінити цю допомогу. Є такі речі, які можуть служити сутки, а можуть місяць. І треба поповнювати запаси. Хлопці зажди раді приїзду, 90 % там – це знайомі. Хоч і важко їм, і обстріли, і втрати, але бойовий дух сильний, прагнуть хлопці перемоги", – каже волонтер.

Як додав Сергій Добродомов, наступна поїздка з Луцька до бійців на схід запланована на 22 червня. Волонтер везтиме автівку, яка була в ремонті, а також іншу допомогу.

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Теги: благодійний ярмарок, ЗСУ, Луцьк
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