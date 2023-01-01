Працівниця луцького університету на Mercedes в’їхала у Tesla: як її покарав суд





Як ідеться у постанові Луцького міськрайонного суду, аварія трапилася в обідню пору 27 травня на перехресті вулиць Дубнівська та Профспілкова, - пишуть



Водійка Mercedes-Benz 180 Марія Ш., рухаючись другорядною дорогою, не надала перевагу автомобілю Tesla Model S, який рухався головною дорогою. Відтак відбулося зіткнення. Автівки в результаті ДТП отримали механічні ушкодження.



Своїми діями водійка Mercedes вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП. На судове засідання Марія Ш., яка працює в Луцькому інституті розвитку людини, не з'явилася. Однак до його початку жінка подала заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності. Свою вину в інкримінованому правопорушенні вона визнала.



В підсумку суд оштрафував винуватицю ДТП на 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівницю Луцького інституту розвитку людини, яка за кермом Mercedes в'їхала у Tesla, оштрафували на 850 гривень.Як ідеться у постанові Луцького міськрайонного суду, аварія трапилася в обідню пору 27 травня на перехресті вулиць Дубнівська та Профспілкова, - пишуть Волинські новини. Водійка Mercedes-Benz 180., рухаючись другорядною дорогою, не надала перевагу автомобілю Tesla Model S, який рухався головною дорогою. Відтак відбулося зіткнення. Автівки в результаті ДТП отримали механічні ушкодження.Своїми діями водійка Mercedes вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП. На судове засідання Марія Ш., яка працює в Луцькому інституті розвитку людини, не з'явилася. Однак до його початку жінка подала заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності. Свою вину в інкримінованому правопорушенні вона визнала.В підсумку суд оштрафував винуватицю ДТП на 850 гривень.

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