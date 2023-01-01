На Волині облаштували укриття з вишитими рушниками та старовинним посудом. ВІДЕО





Про е розповіла Людмила Панасюк.



На стінах в укритті працівники закладу розвісили традиційні рушники, український стяг, стенд про Колківську повстанську республіку, картини з пейзажами, старовинний посуд, а також багато декоративних елементів. Частину приміщення, з її слів, обладнали для навчання студентів, аби освітній процес у разі повітряної тривоги не переривався.



У підвальне приміщення провели всі комунікації, wi-fi, обладнали тимчасовий медичний пункт, вбиральню й душову, встановили пічку, – зазначила інженерка з охорони праці Тетяна Зінчук.



"Маємо заготовки продуктів, води питної, медикаменти. На даний час у нас чотири вогнегасники, пісок в ящиках і лопати, і сокири, і відповідні інструменти, щоб якщо будуть бомбардування з повітря, то щоб можна було якось вийти", – говорить працівниця.



До повномасштабної війни підвальне приміщення не використовували, – розповів завідувач господарства Віталій Зінчук.



"Тут були просто комунікації. Труби всі, опалення і каналізаційні труби вони всі були рубероїдом закриті, ми все зняли, утеплили все. Підлога тут було нерівності, земля була, то ми тут робили стяжку. Тут в нас є телевізор, за столами сидять діти", – каже працівник.



Усього в Колківському центрі профтехосвіти навчаються 602 учні. Одночасно у сховищі, говорить директорка Людмила Панасюк, можуть розміститися 700 людей.



Нині тут облаштовують ще одне приміщення, де була тренажерна зала.



Людмила Панасюк розповіла, що основна навчальна база знаходиться в Колках, також є територіальне відокремлене відділення в селищі Маневичі. Учні проживають у гуртожитках: у Колках – 180 дітей, у Маневичах – орієнтовно 90 дітей. І учні, і працівники освітнього закладу, з її слів, на час повітряної тривоги спускаються в укриття.



"Хотіли б зробити безпечне укриття і в Маневичах, там ситуація інша: необхідне там є, але ґрунтові води дуже близько. Коли у нас була велика повінь, то учні навчалися дистанційно саме з цієї причини, що в укритті стояла вода", – каже керівниця центру.



У гуртожитку поруч із навчальним корпусом у Колках живе другокурсник Володимир Більчик. Розповідає: повітряні тривоги в закладі не ігнорують.



"Найперше, якщо ми не вспіваємо проснутися, нас будить головний майстер, той, що ходить по поверсі – ми швидко просинаємося. Збираємо найголовніше: якщо тривога затягнеться надовго, то беремо легкий перекус і сидимо в укритті", – додав хлопець.



Усього в області функціонує 14 закладів профтехосвіти, укриття є не у всіх навчальних закладах, – розповів заступник начальника обласного управління освіти і науки Олександр Ткачук. Каже: проблема є з Любомльським професійним ліцеєм, де близько залягають ґрунтові води й збудувати повноцінне укриття не можливо.



"Практично у всіх закладах є укриття найпростіші. Протирадіаційні, кращі, гірші. У Любомльському професійному ліцеї вихід звичайно є – це будувати модульне укриття. Проводимо там дистанційне навчання, але навчати профпідготовці надскладно, якість звичайно падає", – сказав посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колківському центрі професійно-технічної освіти Луцького району завершили облаштовувати укриття площею 700 квадратних метрів. Його зробили в етностилі, що нагадує українську колківську криївку.Про е розповіла Суспільному директорка освітнього закладуНа стінах в укритті працівники закладу розвісили традиційні рушники, український стяг, стенд про Колківську повстанську республіку, картини з пейзажами, старовинний посуд, а також багато декоративних елементів. Частину приміщення, з її слів, обладнали для навчання студентів, аби освітній процес у разі повітряної тривоги не переривався.У підвальне приміщення провели всі комунікації, wi-fi, обладнали тимчасовий медичний пункт, вбиральню й душову, встановили пічку, – зазначила інженерка з охорони праці"Маємо заготовки продуктів, води питної, медикаменти. На даний час у нас чотири вогнегасники, пісок в ящиках і лопати, і сокири, і відповідні інструменти, щоб якщо будуть бомбардування з повітря, то щоб можна було якось вийти", – говорить працівниця.До повномасштабної війни підвальне приміщення не використовували, – розповів завідувач господарства"Тут були просто комунікації. Труби всі, опалення і каналізаційні труби вони всі були рубероїдом закриті, ми все зняли, утеплили все. Підлога тут було нерівності, земля була, то ми тут робили стяжку. Тут в нас є телевізор, за столами сидять діти", – каже працівник.Усього в Колківському центрі профтехосвіти навчаються 602 учні. Одночасно у сховищі, говорить директорка Людмила Панасюк, можуть розміститися 700 людей.Нині тут облаштовують ще одне приміщення, де була тренажерна зала.Людмила Панасюк розповіла, що основна навчальна база знаходиться в Колках, також є територіальне відокремлене відділення в селищі Маневичі. Учні проживають у гуртожитках: у Колках – 180 дітей, у Маневичах – орієнтовно 90 дітей. І учні, і працівники освітнього закладу, з її слів, на час повітряної тривоги спускаються в укриття."Хотіли б зробити безпечне укриття і в Маневичах, там ситуація інша: необхідне там є, але ґрунтові води дуже близько. Коли у нас була велика повінь, то учні навчалися дистанційно саме з цієї причини, що в укритті стояла вода", – каже керівниця центру.У гуртожитку поруч із навчальним корпусом у Колках живе другокурсник Володимир Більчик. Розповідає: повітряні тривоги в закладі не ігнорують."Найперше, якщо ми не вспіваємо проснутися, нас будить головний майстер, той, що ходить по поверсі – ми швидко просинаємося. Збираємо найголовніше: якщо тривога затягнеться надовго, то беремо легкий перекус і сидимо в укритті", – додав хлопець.Усього в області функціонує 14 закладів профтехосвіти, укриття є не у всіх навчальних закладах, – розповів заступник начальника обласного управління освіти і науки. Каже: проблема є з Любомльським професійним ліцеєм, де близько залягають ґрунтові води й збудувати повноцінне укриття не можливо."Практично у всіх закладах є укриття найпростіші. Протирадіаційні, кращі, гірші. У Любомльському професійному ліцеї вихід звичайно є – це будувати модульне укриття. Проводимо там дистанційне навчання, але навчати профпідготовці надскладно, якість звичайно падає", – сказав посадовець.

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