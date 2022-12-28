На Волині внаслідок негоди підтопило два будинки. ФОТО





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Також протягом минулого тижня підрозділами пожежно–рятувальної служби області ліквідовано 13 пожеж, здійснено 9 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт (під час АРР одну людину врятовано).



Групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк протягом тижня проведено знешкодження вибухонебезпечних предметів в кількості 7 одиниць, роботи проводились у Камінь-Каширському та Луцькому районах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 червня о 15:38 волинські рятувальники вирушили за викликом на вулицю Чехова в місто Рожище. Там внаслідок інтенсивних опадів вода затопила два домогосподарства. У результаті аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС відпомпували 120 кубометрів води.Про це повідомили у ДСНС Волині.Також протягом минулого тижня підрозділами пожежно–рятувальної служби області ліквідовано 13 пожеж, здійснено 9 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт (під час АРР одну людину врятовано).Групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк протягом тижня проведено знешкодження вибухонебезпечних предметів в кількості 7 одиниць, роботи проводились у Камінь-Каширському та Луцькому районах.

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