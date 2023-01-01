Росія перекидає кілька тисяч вояк із району Каховської ГЕС на Запорізький та Бахмутський напрямки

Росія перекидає кілька тисяч вояк із району Каховської ГЕС на Запорізький та Бахмутський напрямки
Росія, з великою ймовірністю, почала перебазування частини своїх військ зі східного берега річки Дніпро для посилення Запорізького та Бахмутського напрямів.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки, пише Громадське.

Ймовірно, ідеться про перекидання кількох тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи 34-у окрему мотострілецьку бригаду, а також підрозділи ВДВ та морської піхоти.

«Таке переміщення, ймовірно, відображає усвідомлення росією того, що український контрнаступ через Дніпро після руйнування Каховської греблі та подальшого затоплення тепер менш імовірний», — вказує британська розвідка.

Підрив Каховської ГЕС

Він стався у ніч проти 6 червня. В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція відновленню не підлягає. Підрив призвів до підтоплень територій у Херсонській і Миколаївській областях. Через це декілька мільйонів тонн українського врожаю можуть утратити, а поля на Півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Через підрив греблі стався витік мастила з машинного залу гідроелектростанції: воно потекло в напрямку Чорного моря.

Норвезька компанія NORSAR проаналізувала сейсмічну активність і підтвердила, що греблю зруйновано внаслідок вибуху. Також вибух зафіксували американські розвідувальні супутники. Українська розвідка повідомила, що за цим стоїть диверсійна група росіян.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що греблю не бомбардували, а знищили вибухівкою на території, яка перебуває під контролем росії. А Європарламент заявив, що руйнування Каховської греблі — це воєнний злочин росії.

Пізніше журналісти New York Times проаналізували інженерні плани й дійшли висновку, що греблю Каховської ГЕС підірвала саме росія. Зокрема, росіяни мали всі інженерні креслення, а фундамент греблі міг протистояти майже будь-якому зовнішньому нападу. Найбільш імовірною причиною руйнування греблі NYT уважає підрив ремонтного проходу, який доступний із машинного залу.

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Теги: Росія, Каховська ГЕС, війська, переміщення
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