На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Олександру Оніщуку, який помер у госпіталі

18 червня у селі Чорниж на Волині в пям'ять про загиблого Героявстановили меморіальну дошку.Про це повідомили у Колківській громаді.На фасаді закладу їх уже дві:таПраво відкриття меморіальної дошки надали найдорожчій - матері герою,Вшанувати память героя, який загинув захищаючи рідну землю прийшли учні ліцею, вчителі, односельчани та рідні Олександра.Слово мали директор ліцею, староста села. та представники Колківської ТГ-, які висловили велику вдячність матері Олександра за те, що вона виховала справжного патріота України, який віддав за неї життя.Настоятель місцевого храму о. Тарас відслужив поминальний молебень та освятив пам'ятний знак."Схиливши голови в хвилині мовчання усі присутні віддали шану світлій пам'яті Олександра та всіх воїнів, які героїчно загинули у боротьбі за свободу, територіальну цілісніть та єдність України. Допоки ми живі - житиме пам’ять про наших героїв. Олександр Оніщук з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів, нагадуватиме кожному з нас, що він поклав життя, аби ми жили в мирній квітучій Україні", - йдеться в дописі.Зазначимо, 39-річний Олександр Оніщук отримав важкі поранення поблизу села Любомирівка Баштнаського району на Миколаївщині внаслідок артобстрілу. Помер 2 серпня у госпіталі.Олександр мешкав з двома дітьми та дружиною у Луцьку. У Чорнижі у нього залишилися батьки.