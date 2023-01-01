Небайдужі волиняни вирушили на Херсонщину допомагати долати наслідки підтоплення
Сьогодні, 11:25
Небайдужі жителі Камінь-Каширського району не стали осторонь подій у Херсонській області, та долучилися до подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.
Таку добру справу вчинили протестантські громади (ХВЄ, ЄХБ). Саме їхні представники і поїхали днями у далеку дорогу, - повідомила пресслужба Камінь-Каширської райдержадміністрації.
Таким чином ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації допомагатимуть понад сорока осіб із різних населених пунктів району. А саме із Каменя-Каширського, Маневич та сіл Раків Ліс, Воєгоща, Стовбихівка і Седлище.
Вони працюватимуть над розчищенням територій, збором і вивезенням сміття та іншими технічними завданнями.
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Таку добру справу вчинили протестантські громади (ХВЄ, ЄХБ). Саме їхні представники і поїхали днями у далеку дорогу, - повідомила пресслужба Камінь-Каширської райдержадміністрації.
Таким чином ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації допомагатимуть понад сорока осіб із різних населених пунктів району. А саме із Каменя-Каширського, Маневич та сіл Раків Ліс, Воєгоща, Стовбихівка і Седлище.
Вони працюватимуть над розчищенням територій, збором і вивезенням сміття та іншими технічними завданнями.
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