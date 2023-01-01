Небайдужі волиняни вирушили на Херсонщину допомагати долати наслідки підтоплення





Таку добру справу вчинили протестантські громади (ХВЄ, ЄХБ). Саме їхні представники і поїхали днями у далеку дорогу, - повідомила пресслужба Камінь-Каширської райдержадміністрації.



Таким чином ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації допомагатимуть понад сорока осіб із різних населених пунктів району. А саме із Каменя-Каширського, Маневич та сіл Раків Ліс, Воєгоща, Стовбихівка і Седлище.



Вони працюватимуть над розчищенням територій, збором і вивезенням сміття та іншими технічними завданнями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Небайдужі жителі Камінь-Каширського району не стали осторонь подій у Херсонській області, та долучилися до подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.Таку добру справу вчинили протестантські громади (ХВЄ, ЄХБ). Саме їхні представники і поїхали днями у далеку дорогу, - повідомила пресслужба Камінь-Каширської райдержадміністрації.Таким чином ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації допомагатимуть понад сорока осіб із різних населених пунктів району. А саме із Каменя-Каширського, Маневич та сіл Раків Ліс, Воєгоща, Стовбихівка і Седлище.Вони працюватимуть над розчищенням територій, збором і вивезенням сміття та іншими технічними завданнями.

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