У Міноборони розповіли про нові злочини росіян на окупованих територіях

У Міноборони розповіли про нові злочини росіян на окупованих територіях
На тимчасово окупованій території України продовжує збільшуватися кількість злочинів і безчинств російських окупантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На початку минулого тижня у окремих населених пунктах Херсонської області окупанти провели раптовий рейд з виявлення мешканців, які відмовляються від набуття російського громадянства. До громадян, які не мали російського паспорта або підтверджуючого документу про подачу заявки на набуття російського громадянства окупанти застосовували жорстку фізичну силу, окремих з них затримували. Дрля багатьох із затриманих залишається невідомою.

13 червня ц.р. у н.п. Дебальце на тимчасово окупованій території у Донецькій області російські військовослужбовці скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об'єктів інфраструктури, магазинів побутової техніки та продуктових мереж. Награбоване завантажили у військові автомобілі, колона яких виїхала у напрямку Луганської області.

Протягом минулого тижня у н.п. Покровське на тимчасово окупованій території у Запорізькій області інженерним підрозділом російських окупаційних військ проводилось хаотичне мінування приватних дачних ділянок місцевих мешканців. Крім того було заміновано окремі ділянки польових доріг та узбіч доріг з асфальтовим покриттям. Будь яких відповідних попереджень на місцевості про замінування окупанти не встановлювали.

Нагадаємо, що росія відмовила місії ООН у доступі до лівобережної Херсонщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, окупанти, злочини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'ятихатки на Запоріжжі звільнили воїни 2-го стрілецького батальйону з Волині та 128-ої Закарпатської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 12:20
У Міноборони розповіли про нові злочини росіян на окупованих територіях
Сьогодні, 11:45
На Волині затримали 28-річного велосипедиста з наркотиками
Сьогодні, 11:40
Небайдужі волиняни вирушили на Херсонщину допомагати долати наслідки підтоплення
Сьогодні, 11:25
Звільнили з посади старосту Прилуцького старостинського округу
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
«Маємо справу із терористами»: Зеленський відреагував на масовані обстріли областей України. ВІДЕО «Маємо справу із терористами»: Зеленський відреагував на масовані обстріли областей України. ВІДЕО
10 жовтень, 2022, 11:13
На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційну колону мирних жителів, є жертви. ФОТО На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційну колону мирних жителів, є жертви. ФОТО
06 травень, 2022, 23:06
В окупованих селах Херсонщини росіяни ґвалтували вагітних і пенсіонерок В окупованих селах Херсонщини росіяни ґвалтували вагітних і пенсіонерок
08 квітень, 2022, 02:00
РФ насильно мобілізує українців, які гуманітарними коридорами виходять із зони бойових дій РФ насильно мобілізує українців, які гуманітарними коридорами виходять із зони бойових дій
01 квітень, 2022, 07:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'ятихатки на Запоріжжі звільнили воїни 2-го стрілецького батальйону з Волині та 128-ої Закарпатської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 12:20
 0
У Міноборони розповіли про нові злочини росіян на окупованих територіях
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині затримали 28-річного велосипедиста з наркотиками
Сьогодні, 11:40
 0
Небайдужі волиняни вирушили на Херсонщину допомагати долати наслідки підтоплення
Сьогодні, 11:25
 0
Звільнили з посади старосту Прилуцького старостинського округу
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8