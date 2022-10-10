У Міноборони розповіли про нові злочини росіян на окупованих територіях





Про це Ганна Маляр.



На початку минулого тижня у окремих населених пунктах Херсонської області окупанти провели раптовий рейд з виявлення мешканців, які відмовляються від набуття російського громадянства. До громадян, які не мали російського паспорта або підтверджуючого документу про подачу заявки на набуття російського громадянства окупанти застосовували жорстку фізичну силу, окремих з них затримували. Дрля багатьох із затриманих залишається невідомою.



13 червня ц.р. у н.п. Дебальце на тимчасово окупованій території у Донецькій області російські військовослужбовці скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об'єктів інфраструктури, магазинів побутової техніки та продуктових мереж. Награбоване завантажили у військові автомобілі, колона яких виїхала у напрямку Луганської області.



Протягом минулого тижня у н.п. Покровське на тимчасово окупованій території у Запорізькій області інженерним підрозділом російських окупаційних військ проводилось хаотичне мінування приватних дачних ділянок місцевих мешканців. Крім того було заміновано окремі ділянки польових доріг та узбіч доріг з асфальтовим покриттям. Будь яких відповідних попереджень на місцевості про замінування окупанти не встановлювали.



Нагадаємо, що

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