«Німеччина й надалі допомагатиме Україні та надасть необхідне озброєння», – Кличко

«Німеччина й надалі допомагатиме Україні та надасть необхідне озброєння», – Кличко
Німеччина, разом з партнерами, продовжить підтримувати та допомагати Україні й надасть озброєння, якого потребує наша держава.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що це питання його брат Володимир обговорював у Німеччині під час виставки озброєння.

«Мій брат Володимир, на запрошення німецької сторони, відвідав велику виставку озброєння, що відбулася в ФРН до Дня армії Німеччини. З німецькими та американськими генералами, міністром державної канцелярії Німеччини Флоріаном Германном Володимир говорив про подальшу підтримку і допомогу Україні. Партнери України зазначили, що необхідне озброєння наша держава отримає. Зокрема, нададуть ще озброєння для захисту неба від атак російських варварів», - повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що Володимир Кличко поспілкувався з військовими, які навчали українських захисників застосовувати зброю, передану партнерами. За його словами, німці, зокрема, відзначили високий рівень підготовки українських бійців для ефективного використання німецької найсучаснішої зброї.
«Німеччина й надалі допомагатиме Україні та надасть необхідне озброєння», – Кличко

Також Кличко повідомив, що на виставці було представлено найновіше озброєння. Зокрема, зенітні ракетні комплекси IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS, зенітні установки Gepard, танки Леопард, БМП Marder, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, дрони тощо.
«Німеччина й надалі допомагатиме Україні та надасть необхідне озброєння», – Кличко
«Німеччина й надалі допомагатиме Україні та надасть необхідне озброєння», – Кличко
«Німеччина й надалі допомагатиме Україні та надасть необхідне озброєння», – Кличко

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Теги: Кличко, Німеччина, допомога
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