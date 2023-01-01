На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Єдинак

Андрій Єдинак, 1987 року народження.



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"Наш Герой віддав життя, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять і слава нашому захисникові. Щирі співчуття рідним! Сили їм і витримки пережити втрату", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про зустріч Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув мешканець села Лежниця Володимирського району, 1987 року народження.Про це повідомили в Поромівській громаді."Наш Герой віддав життя, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять і слава нашому захисникові. Щирі співчуття рідним! Сили їм і витримки пережити втрату", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про зустріч Героя повідомлять згодом.

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