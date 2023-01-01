На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Єдинак

На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Єдинак
Захищаючи Україну, загинув мешканець села Лежниця Володимирського району Андрій Єдинак, 1987 року народження.

Про це повідомили в Поромівській громаді.

"Наш Герой віддав життя, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять і слава нашому захисникові. Щирі співчуття рідним! Сили їм і витримки пережити втрату", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про зустріч Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали 17-річного мопедиста, у якого не було жодних документів
Сьогодні, 14:53
У Ратному – новий начальник поліції. ФОТО
Сьогодні, 14:35
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Єдинак
Сьогодні, 14:16
У громаді на Волині пройдуть навчальні стрільби з використанням різного виду зброї
Сьогодні, 14:10
«Німеччина й надалі допомагатиме Україні та надасть необхідне озброєння», – Кличко
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Костянтин Щавій Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Костянтин Щавій
Сьогодні, 12:41
П'ятихатки на Запоріжжі звільнили воїни 2-го стрілецького батальйону з Волині та 128-ої Закарпатської бригади. ВІДЕО П'ятихатки на Запоріжжі звільнили воїни 2-го стрілецького батальйону з Волині та 128-ої Закарпатської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 12:20
Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука
16 червень, 17:01
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв
16 червень, 15:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 1 липня зростуть ціни на світло, воду та паливо: чого очікувати
Сьогодні, 15:38
 0
У центрі Луцька в покинутому авто безхатьки облаштували «нічліг»
Сьогодні, 15:23
 0
У Луцьку для безпеки комунальників придбали нове обладнання: скільки воно коштує
Сьогодні, 15:00
 0
У Луцьку затримали 17-річного мопедиста, у якого не було жодних документів
Сьогодні, 14:53
 0
У Ратному – новий начальник поліції. ФОТО
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8