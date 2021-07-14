У Луцьку затримали 17-річного мопедиста, у якого не було жодних документів

У Луцьку затримали 17-річного мопедиста, у якого не було жодних документів
У Луцьку патрульні склали чотири адмінматеріали на неповнолітнього керманича мопеда.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 18 червня, патрулюючи вулицею Гетьмана Мазепи, інспектори зупинили мопед. Причиною стало те, що його 17-річний водій був без шолома.

Коли поліцейські взялися перевіряти у хлопця документи, то з’ясувалося, що він не має посвідчення водія. Крім того, у юнака не було ні страхового поліса, ні реєстраційних документів на транспортний засіб.

Патрульні склали на мопедиста адмінматеріали за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), та два – за ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП. Оскільки громадянин ще не досягнув повноліття, рішення щодо нього прийматиме суд.

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Теги: Луцьк, мопедист, патрульні
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