У Луцьку затримали 17-річного мопедиста, у якого не було жодних документів

У Луцьку патрульні склали чотири адмінматеріали на неповнолітнього керманича мопеда.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 18 червня, патрулюючи вулицею Гетьмана Мазепи, інспектори зупинили мопед. Причиною стало те, що його 17-річний водій був без шолома.Коли поліцейські взялися перевіряти у хлопця документи, то з’ясувалося, що він не має посвідчення водія. Крім того, у юнака не було ні страхового поліса, ні реєстраційних документів на транспортний засіб.Патрульні склали на мопедиста адмінматеріали за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), та два – за ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП. Оскільки громадянин ще не досягнув повноліття, рішення щодо нього прийматиме суд.