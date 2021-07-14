У Луцьку затримали 17-річного мопедиста, у якого не було жодних документів
Сьогодні, 14:53
У Луцьку патрульні склали чотири адмінматеріали на неповнолітнього керманича мопеда.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 18 червня, патрулюючи вулицею Гетьмана Мазепи, інспектори зупинили мопед. Причиною стало те, що його 17-річний водій був без шолома.
Коли поліцейські взялися перевіряти у хлопця документи, то з’ясувалося, що він не має посвідчення водія. Крім того, у юнака не було ні страхового поліса, ні реєстраційних документів на транспортний засіб.
Патрульні склали на мопедиста адмінматеріали за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), та два – за ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП. Оскільки громадянин ще не досягнув повноліття, рішення щодо нього прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 18 червня, патрулюючи вулицею Гетьмана Мазепи, інспектори зупинили мопед. Причиною стало те, що його 17-річний водій був без шолома.
Коли поліцейські взялися перевіряти у хлопця документи, то з’ясувалося, що він не має посвідчення водія. Крім того, у юнака не було ні страхового поліса, ні реєстраційних документів на транспортний засіб.
Патрульні склали на мопедиста адмінматеріали за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), та два – за ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП. Оскільки громадянин ще не досягнув повноліття, рішення щодо нього прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька в покинутому авто безхатьки облаштували «нічліг»
Сьогодні, 15:23
У Луцьку затримали 17-річного мопедиста, у якого не було жодних документів
Сьогодні, 14:53
У Ратному – новий начальник поліції. ФОТО
Сьогодні, 14:35
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Єдинак
Сьогодні, 14:16
Медіа