У центрі Луцька в покинутому авто безхатьки облаштували «нічліг»

У центрі Луцька поблизу військового шпиталю та міськрайонного суду стоїть автівка, захаращена сміттям. У ній безхатьки облаштували «нічліг».Про це журналістамрозповіла лучанкаЖінка неодноразово зверталась до поліції та працівників муніципальної варти. Утім не ті, не інші нічого вдіяти не можуть – не мають повноважень.За словами пані Ольги, авто роками стояло під деревом біля паркану військового шапиталю, але в лютому цьогоріч його перетягнули на парковку.«Раніше воно просто стояло, інколи там були підлітки, щось розтягували. А тижні два тому поселились безхатьки, повно пакетів зі сміттям. А поруч – парковка, зараз стоїть військова машина. Це ж – і небезпечно! Я так поліцейському пояснювала, що коли щось станеться, тоді вони будуть розслідувати», – розповідає лучанка.У коментарі журналістам видання начальник відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної вартирозповів, що авто стоїть у паркувальній кишені. Аби забрати його, немає ні повноважень, ні законних підстав.Він також додав, що працівники муніципальної варти опитували місцевих мешканців, аби знайти законного власника. Станом на сьогодні встановити особу не вдалося. На автомобілі висить державний номерний знак, але на ньому зареєстрований причіп, власник якого мешкає у Ковельському (колишньому Любомльському) районі. Найімовірніше, номерний знак не належить цьому автомобілю.«Сьогодні дізнались, що нібито власник автомобіля помер, тому будемо шукати родичів. Також ми напишемо лист на головне управління поліції для того, аби вони евакуювали автомобіль, якщо є такі підстави», – зазначає Роман Кулик.І додає: «Якщо ж безхатьки будуть порушувати правила благоустрою – смітити – у такій ситуації ми можемо здійснювати на них вплив. Сьогодні я там був, засмічення немає, всі речі в автомобілі – складені».