У Луцьку для безпеки комунальників придбали нове обладнання: скільки воно коштує





Про це розповіла Ольга Федоренко.



Вартість чотирьох модулів, завдання яких не допустити обвал та зсув ґрунту – 700 тисяч гривень.



Зі слів речниці, придбання нового обладнання не пов'язане із нещасним випадком на вулиці Гордіюк у Луцьку, де 9 червня



"У нас ускладнилися аварійні ситуації. Частіше доводиться ліквідовувати аварії, при яких руйнуються колектори, або на великій глибині утворюються пориви. Тому придбали таке обладнання", – сказала Ольга Федоренко.



Як зазначили на підприємстві, модулі також мають пришвидшити виконання аварійних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комунальне підприємство "Луцьководоканал" придбало спеціалізоване обладнання для захисту працівників під час виконання аварійних робіт.Про це розповіла Суспільному речниця підприємствао.Вартість чотирьох модулів, завдання яких не допустити обвал та зсув ґрунту – 700 тисяч гривень.Зі слів речниці, придбання нового обладнання не пов'язане із нещасним випадком на вулиці Гордіюк у Луцьку, де 9 червня через обвал траншеї під землею опинилися двоє працівників "У нас ускладнилися аварійні ситуації. Частіше доводиться ліквідовувати аварії, при яких руйнуються колектори, або на великій глибині утворюються пориви. Тому придбали таке обладнання", – сказала Ольга Федоренко.Як зазначили на підприємстві, модулі також мають пришвидшити виконання аварійних робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію