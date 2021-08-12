У Ратному – новий начальник поліції. ФОТО

У Ратному – новий начальник поліції. ФОТО
У відділенні поліції № 2 селища Ратне представили нового очільника.

Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.

"Сьогодні, 19 червня, особовому складу відділення поліції № 2 Ковельського районного управління поліції представили нового керівника - тимчасово виконуючого обов’язки начальника поліції підполковника Бончака Олега Петровича", - йдеться в повідомленні.

Донині правоохоронець був начальником відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції.

"Олег Петрович - досвідчений поліцейський, службу розпочав у 2004 році рядовим співробітником та працював на різних посадах, в тому числі керівних. Має три вищі освіти", - зазначають у поліції.

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Теги: Волинь, Ратне, поліція, начальник
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