У Ратному – новий начальник поліції. ФОТО





Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.



"Сьогодні, 19 червня, особовому складу відділення поліції № 2 Ковельського районного управління поліції представили нового керівника - тимчасово виконуючого обов’язки начальника поліції підполковника Бончака Олега Петровича", - йдеться в повідомленні.



Донині правоохоронець був начальником відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції.



"Олег Петрович - досвідчений поліцейський, службу розпочав у 2004 році рядовим співробітником та працював на різних посадах, в тому числі керівних. Має три вищі освіти", - зазначають у поліції.

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