У громаді на Волині пройдуть навчальні стрільби з використанням різного виду зброї
Сьогодні, 14:10
У Маневицькій громаді відбудуться навчальні стрільби з використанням різного виду зброї.
Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.
Стріби проводитимуть на території Маневицької громади протягом 19-25 червня 2023 року (у денний та вечірній час).
Місцевих жителів закликають зберігати спокій та бути обачними.
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Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.
Стріби проводитимуть на території Маневицької громади протягом 19-25 червня 2023 року (у денний та вечірній час).
Місцевих жителів закликають зберігати спокій та бути обачними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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