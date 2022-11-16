У громаді на Волині пройдуть навчальні стрільби з використанням різного виду зброї





Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.



Стріби проводитимуть на території Маневицької громади протягом 19-25 червня 2023 року (у денний та вечірній час).



Місцевих жителів закликають зберігати спокій та бути обачними.

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