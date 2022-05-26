Резніков повідомив, коли в Україну надійдуть F-16

Міністр оборони Українирозповів, що Україна зможе взяти на озброєння бойові літаки від союзників не раніше Нового року.Міністр уточнив, що було б логічно, щоб хоча б до Нового року «перший F-16 таки злетів», - пише Главком.«Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі - ред.). І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо», – розповів глава Міноборони.За словами міністра, у листі до Санта Клауса він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив Резніков, було б логічно, щоб хоча б до Нового року «перший F-16 таки злетів».При цьому Резніков зазначив, що українські пілоти освоять навички швидше за шість місяців. «Однак не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники і таке інше, адже це найскладніша техніка. І ось цей курс навчання довше, ніж чотири місяці. І якщо у нас є пілоти, які говорять англійською мовою, і швидше це освоїть, то інженерів та техніків дещо менше. А це ж спеціальна термінологія, це не просто поговорити та замовити бургер у Макдональдсі. Паралельно потрібно готувати інфраструктуру: аеродроми, укриття», – додав Резніков.Нагадаємо, до так званої «коаліції винищувачів» для України на цей час увійшли вісім країн, згодом їхня кількість може зрости.До відома, президент США Джо Байден заявив, що Штати разом з партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.Триває 481-ша доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири крилаті ракети «Калібр» та чотири іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України усі вісім повітряних цілей було знищено. Крім того ворог завдав 32 авіаційних ударів, здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.