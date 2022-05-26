Резніков повідомив, коли в Україну надійдуть F-16
Сьогодні, 01:15
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Україна зможе взяти на озброєння бойові літаки від союзників не раніше Нового року.
Міністр уточнив, що було б логічно, щоб хоча б до Нового року «перший F-16 таки злетів», - пише Главком.
«Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі - ред.). І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо», – розповів глава Міноборони.
За словами міністра, у листі до Санта Клауса він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив Резніков, було б логічно, щоб хоча б до Нового року «перший F-16 таки злетів».
При цьому Резніков зазначив, що українські пілоти освоять навички швидше за шість місяців. «Однак не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники і таке інше, адже це найскладніша техніка. І ось цей курс навчання довше, ніж чотири місяці. І якщо у нас є пілоти, які говорять англійською мовою, і швидше це освоїть, то інженерів та техніків дещо менше. А це ж спеціальна термінологія, це не просто поговорити та замовити бургер у Макдональдсі. Паралельно потрібно готувати інфраструктуру: аеродроми, укриття», – додав Резніков.
Нагадаємо, до так званої «коаліції винищувачів» для України на цей час увійшли вісім країн, згодом їхня кількість може зрости.
До відома, президент США Джо Байден заявив, що Штати разом з партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.
Триває 481-ша доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири крилаті ракети «Калібр» та чотири іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України усі вісім повітряних цілей було знищено. Крім того ворог завдав 32 авіаційних ударів, здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Міністр уточнив, що було б логічно, щоб хоча б до Нового року «перший F-16 таки злетів», - пише Главком.
«Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі - ред.). І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санта Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо», – розповів глава Міноборони.
За словами міністра, у листі до Санта Клауса він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив Резніков, було б логічно, щоб хоча б до Нового року «перший F-16 таки злетів».
При цьому Резніков зазначив, що українські пілоти освоять навички швидше за шість місяців. «Однак не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники і таке інше, адже це найскладніша техніка. І ось цей курс навчання довше, ніж чотири місяці. І якщо у нас є пілоти, які говорять англійською мовою, і швидше це освоїть, то інженерів та техніків дещо менше. А це ж спеціальна термінологія, це не просто поговорити та замовити бургер у Макдональдсі. Паралельно потрібно готувати інфраструктуру: аеродроми, укриття», – додав Резніков.
Нагадаємо, до так званої «коаліції винищувачів» для України на цей час увійшли вісім країн, згодом їхня кількість може зрости.
До відома, президент США Джо Байден заявив, що Штати разом з партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.
Триває 481-ша доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири крилаті ракети «Калібр» та чотири іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України усі вісім повітряних цілей було знищено. Крім того ворог завдав 32 авіаційних ударів, здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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