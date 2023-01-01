Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 червня
У вівторок, 20 червня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 21-26° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку небо затягнеться хмарами у середині дня, погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 20 червня відзначається день пам'яті священномученика Феодота (Федота) Анкірського. У народі святого Федота називали Врожайником. "Святий Федот тепло дає – жито в золото веде". Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення: якщо вона тепла, ясна, то врожай буде хороший, зерно велике; якщо буде дощ – зерно буде погане. У минулі часи прислуховувались до лісу: перед грозою він притихає. Слідкували й за самим громом: якщо довго гримить – буде град.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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