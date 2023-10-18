Путін заявив, що літаки з «Кинджалами» патрулюватимуть Чорне море

Путін заявив, що літаки з «Кинджалами» патрулюватимуть Чорне море
Російські літаки, обладнані ракетами "Кинджал", будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем.

Про це російський диктатор сказав на пресконференції за підсумками візиту до Китаю, пише Українська правда.

"За моїм дорученням ВКС росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем. Наші літаки МіГ-31 озброєні комплексами "Кинджал"", - йдеться в повідомленні.

Російський диктатор нагадав, що ці системи мають дальність польоту понад 1000 км зі швидкістю 9 Махів.

"Це не погроза, те що я зараз анонсую", − підсумував путін.

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Теги: Росія, Україна, війна
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