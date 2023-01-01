Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука
Жителі Луцької громади попрощалися із військовослужбовцем Дмитром Шевчуком, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами.

Сьогодні, 18 жовтня, у церкві «Дім Євангелія» відбулася траурна служба за захисником України, інформує управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Старший сержант Дмитро Володимирович Шевчук (01.07.1983 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із вірянами церкви, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - повідомили у міськраді.
Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

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Теги: загиблі, війна
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