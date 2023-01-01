Навіки 40: у Луцьку провели в останню путь Героя Дмитра Шевчука

Дмитром Шевчуком, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами.



Сьогодні, 18 жовтня, у церкві «Дім Євангелія» відбулася траурна служба за захисником України, інформує управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Старший сержант Дмитро Володимирович Шевчук (01.07.1983 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.



До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із вірянами церкви, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - повідомили у міськраді.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Луцької громади попрощалися із військовослужбовцем, якийу війні з російськими окупантами.Сьогодні, 18 жовтня, у церкві «Дім Євангелія» відбулася траурна служба за захисником України, інформує управління інформаційної роботи Луцької міськради.Старший сержант Дмитро Володимирович Шевчук (01.07.1983 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із вірянами церкви, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - повідомили у міськраді.

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