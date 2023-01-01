Біля Північного ринку в Луцьку через автопригоду ускладнений рух





Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомили очевидці.



Автопригода сталася на проспекті Соборності за кільцем біля торговельного центру «Глобус» близько 17:00.



Тут не розминулися легковики «Мерседес» і «Рено». Наразі рух на цій ділянці проспекту ускладнено.



Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На місці події працюють патрульні поліцейські, які встановлюють обставини ДТП.



Детальніше – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надвечір сьогодні, 18 жовтня на проспекті Соборності неподалік Північного ринку у Луцьку трапилася аварія.Про цеповідомили очевидці.Автопригода сталася на проспекті Соборності за кільцем біля торговельного центру «Глобус» близько 17:00.Тут не розминулися легковики «Мерседес» і «Рено». Наразі рух на цій ділянці проспекту ускладнено.Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На місці події працюють патрульні поліцейські, які встановлюють обставини ДТП.Детальніше – згодом.

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