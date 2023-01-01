Біля Північного ринку в Луцьку через автопригоду ускладнений рух

Біля Північного ринку в Луцьку через автопригоду ускладнений рух
Надвечір сьогодні, 18 жовтня на проспекті Соборності неподалік Північного ринку у Луцьку трапилася аварія.

Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомили очевидці.

Автопригода сталася на проспекті Соборності за кільцем біля торговельного центру «Глобус» близько 17:00.
Біля Північного ринку в Луцьку через автопригоду ускладнений рух

Тут не розминулися легковики «Мерседес» і «Рено». Наразі рух на цій ділянці проспекту ускладнено.
Біля Північного ринку в Луцьку через автопригоду ускладнений рух

Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. На місці події працюють патрульні поліцейські, які встановлюють обставини ДТП.

Детальніше – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк
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