На реабілітацію до Луцька приїздять бійці з усієї України

Робота медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади зосереджена насамперед на відновленні втрачених функцій.Про це під час брифінгу в ОВА розповів очільник КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади», інформує ОВА у фейсбуці.«Найперше ми стараємося відновити втрачену функцію. Якщо не вдається відновити, ми пробуємо її замістити. Якщо нам не вдається відновити і замістити – пробуємо вчити людину ефективно жити з втраченою функцією. Ми також співпрацюємо з протезними компаніями і пробуємо разом з ним протезувати наших захисників», – розповів Гнетньов.Він зазначив, що ідея у створенні реабілітаційного центру зародилася ще у 2016 році.«Ми розуміли, що військові дії, на жаль, так швидко на сході країни не проходять, а велика частина волинян повертаючись додому потребують тієї чи іншої допомоги, – сказав Ігор Гнетньов. – Починали свою роботу з відділення із 18-ти фахівців, а зараз у нас працює понад сто спеціалістів. Оскільки росте запит на послугу, то в процесі ми стараємося розвиватися й технологічно. Великий успіх ми мали завдяки стажуванню наших працівників в Ізраїлі, Італії, США, Польщі. Наші фахівці привозять звідти досвід, а відповідно, і технології».Оскільки у закладі надають післягостру та довготривалу реабілітацію, до центру приїжджають бійці з усієї України після шпиталів та після відповідного лікування у медзакладах.Він зазначив, що у своїй роботі реабілітологи хочуть, аби людина не лише навчилася себе обслуговувати при втрачених функціях, а й стараються розвивати інші навички, які будуть корисні в житті. Наприклад, навчають вишивати, малювати тощо.«Стараємося проводити реабілітацію разом з рідними, тому що це теж один з важливих компонентів відновлення та одна із методик ефективної реабілітації», – зауважив лікар.Він додав, що роботу центру оплачує Національна служба здоров’я України. Тому весь комплекс реабілітаційних послуг безкоштовний для всіх громадян України.«Військовослужбовці пріоритетна категорія людей, яким ми надаємо послуги, але до нас також звертаються і цивільні, тому якщо ми маємо можливість надати їм допомогу, ми її надаємо», – наголосив Ігор Гнетньов.