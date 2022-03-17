Батькам 22-річного волинянина, який загинув на війні, вручили посмертний орден сина. ФОТО
Сьогодні, 08:08
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили 22-річного воїна Андрія Семеновича з Берестечківської громади.
Про це повідомили на сторінці Берестечківської громади у фейсбуці.
Нагадаємо, уродженець міста Берестечка Андрій Семенович загинув у травні 2022 року на війні з російськими окупантами.
Наказом президента України за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня Андрія Семеновича. Державну нагороду передали батькові Олександру Семеновичу та матері Валентині Вільчинській.
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Про це повідомили на сторінці Берестечківської громади у фейсбуці.
Нагадаємо, уродженець міста Берестечка Андрій Семенович загинув у травні 2022 року на війні з російськими окупантами.
Наказом президента України за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня Андрія Семеновича. Державну нагороду передали батькові Олександру Семеновичу та матері Валентині Вільчинській.
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