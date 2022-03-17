Батькам 22-річного волинянина, який загинув на війні, вручили посмертний орден сина. ФОТО

Батькам 22-річного волинянина, який загинув на війні, вручили посмертний орден сина. ФОТО
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили 22-річного воїна Андрія Семеновича з Берестечківської громади.

Про це повідомили на сторінці Берестечківської громади у фейсбуці.

Нагадаємо, уродженець міста Берестечка Андрій Семенович загинув у травні 2022 року на війні з російськими окупантами.

Наказом президента України за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня Андрія Семеновича. Державну нагороду передали батькові Олександру Семеновичу та матері Валентині Вільчинській.
Батькам 22-річного волинянина, який загинув на війні, вручили посмертний орден сина. ФОТО
Батькам 22-річного волинянина, який загинув на війні, вручили посмертний орден сина. ФОТО
Батькам 22-річного волинянина, який загинув на війні, вручили посмертний орден сина. ФОТО

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Теги: Семенович, посмертно, орден
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