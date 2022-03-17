Батькам 22-річного волинянина, який загинув на війні, вручили посмертний орден сина. ФОТО

Андрія Семеновича з Берестечківської громади.



Про це повідомили на сторінці Берестечківської громади у фейсбуці.



Нагадаємо, уродженець міста Берестечка



Наказом президента України за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня Андрія Семеновича. Державну нагороду передали батькові Олександру Семеновичу та матері Валентині Вільчинській.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили 22-річного воїназ Берестечківської громади.Про це повідомили на сторінці Берестечківської громади у фейсбуці.Нагадаємо, уродженець міста Берестечка Андрій Семенович загинув у травні 2022 року на війні з російськими окупантами Наказом президента України за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня Андрія Семеновича. Державну нагороду передали батьковіта матері

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