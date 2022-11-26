У Білорусі анонсували продовження бойового злагодження з Росією

У Білорусі заявили, що й далі будуть продовжувати бойове злагодження своїх військ та Росії в рамках так званої Союзної держави.Про це заявив командувач ВПС та військами ППО Білорусіповідомляє провладне видання «БелТА».Лук'янович заявив, що спільні льотні навчання Росії та Білорусі нібито мали суто оборонний характер. За його словами, складна політична ситуація змушує їх посилювати військове злагодження.«Виходячи зі складної військово-політичної ситуації, у нас створено регіональне угруповання військ (сил). Було посилено й авіаційний компонент, льотно-тактичні навчання, які ми проводили, - один із елементів злагодження наших та російських екіпажів. Зараз це злагодження буде продовжено на нашій території, щоб гарантувати безпеку нашої країни та Союзної держави», - заявив Лук'янович.