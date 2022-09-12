Росія має намір розпочати наступ у найближчі 10 днів, – Financial Times





Про це пише



За ствердженням журналістів видання "Financial Times" Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про наміри РФ почати новий наступ.



Таким чином, Росія може атакувати Україну упродовж найближчих 10 днів. За інформацією видання, найвірогіднішим місцем нового етапу наступу стане західна частина Луганської області в районі міст Кремінна та Лиман, а також південь Донецької області – туди РФ стягує війська вже кілька тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У найближчі 10 днів РФ може почати наступ на західну частину Луганської області, а також на південь Донецької.Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.За ствердженням журналістів видання "Financial Times" Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про наміри РФ почати новий наступ.Таким чином, Росія може атакувати Україну упродовж найближчих 10 днів. За інформацією видання, найвірогіднішим місцем нового етапу наступу стане західна частина Луганської області в районі міст Кремінна та Лиман, а також південь Донецької області – туди РФ стягує війська вже кілька тижнів.

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