Росія має намір розпочати наступ у найближчі 10 днів, – Financial Times

Росія має намір розпочати наступ у найближчі 10 днів, – Financial Times
У найближчі 10 днів РФ може почати наступ на західну частину Луганської області, а також на південь Донецької.

Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

За ствердженням журналістів видання "Financial Times" Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про наміри РФ почати новий наступ.

Таким чином, Росія може атакувати Україну упродовж найближчих 10 днів. За інформацією видання, найвірогіднішим місцем нового етапу наступу стане західна частина Луганської області в районі міст Кремінна та Лиман, а також південь Донецької області – туди РФ стягує війська вже кілька тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Financial Times, наступ, РФ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія має намір розпочати наступ у найближчі 10 днів, – Financial Times
Сьогодні, 05:20
Міноборони пояснили роздачу повісток на вулиці
Сьогодні, 03:00
Що відбувається на одному з найближчих до України аеродромів Білорусі
Сьогодні, 01:55
Буданов очолить Міноборони: Арахамія пояснив кадрові зміни
Сьогодні, 00:42
6 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Полонений окупант розповів про те, як наступ ЗСУ деморалізував російську армію. ВІДЕО Полонений окупант розповів про те, як наступ ЗСУ деморалізував російську армію. ВІДЕО
12 вересень, 2022, 12:34
ВМС України готуються до наступу Росії з Криму на Херсонщину – Неїжпапа ВМС України готуються до наступу Росії з Криму на Херсонщину – Неїжпапа
06 липень, 2020, 03:16
Екологи назвали збитки, завдані РФ навколишньому середовищу Волині Екологи назвали збитки, завдані РФ навколишньому середовищу Волині
04 лютий, 17:28
РФ намагається прорвати оборону на Сході, – Маляр РФ намагається прорвати оборону на Сході, – Маляр
02 лютий, 02:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія має намір розпочати наступ у найближчі 10 днів, – Financial Times
Сьогодні, 05:20
 0
Міноборони пояснили роздачу повісток на вулиці
Сьогодні, 03:00
 0
Що відбувається на одному з найближчих до України аеродромів Білорусі
Сьогодні, 01:55
 0
Буданов очолить Міноборони: Арахамія пояснив кадрові зміни
Сьогодні, 00:42
 0
6 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8