Міноборони пояснило роздачу повісток на вулиці





Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтервʼю виданню



"Якщо ви військовозобов’язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернополі, Чернівці - де б ви не перебували - маєте піти і стати на облік. Не всі це роблять", - заявив він.



Міністр підкреслив, що представники центрів комплектації змушені давати повістки чоловікам призовного віку.



"Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов’язаний з’явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з’явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження, або в мене 4 дітей". Окей, прийди, покажи і все", - заявив Резніков.



Він додав, що основний масив добровольців був у лютому-березні.



"Але Конституція України існує, ми з вами про неї вже згадували, і в ній є обов’язок громадянина України захищати свою країну. І якщо ти військовозобов’язаний, підпадаєш під критерії, сектор безпеки і оборони має право закликати тебе до строю", - заявив міністр.



Резніков заявив, що було б коректно вийти і говорити з народом, що ЗСУ зараз потрібно більше людей, але іноді причиною проблеми щодо видачі повісток у громадських місцях є брак комунікації або неякісна комунікація.



"Тут хто хоче може давати оцінки - що в моєму персональному кейсі, який ми з вами вже розібрали, що в загальному. Зараз працівники Міноборони, медіа, сектор безпеки і оборони зробили єдиний медіа-хаб, ми працюємо на те, щоб це був one voice. Є вже промо-листівки, борди і ролики, які будуть пропагувати такі речі", - додав міністр.



Крім того, він підкреслив, що в Україні мобілізація оголошена з початку воєнного стану, а в законі про нього прописані певні норми.



"Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах. Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже, гинуть наші хлопці й дівчата, також поранені є. Але такого щось "вау", як в Росії - ні, такого у нас немає", - розповів Резніков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з початку війни оголошена мобілізація. Тому усі військовозобовʼязані, які підпадають під критерії, мають стати на облік.Про це розповів міністр оборонив інтервʼю виданню "Українська правда". "Якщо ви військовозобов’язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернополі, Чернівці - де б ви не перебували - маєте піти і стати на облік. Не всі це роблять", - заявив він.Міністр підкреслив, що представники центрів комплектації змушені давати повістки чоловікам призовного віку."Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов’язаний з’явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з’явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження, або в мене 4 дітей". Окей, прийди, покажи і все", - заявив Резніков.Він додав, що основний масив добровольців був у лютому-березні."Але Конституція України існує, ми з вами про неї вже згадували, і в ній є обов’язок громадянина України захищати свою країну. І якщо ти військовозобов’язаний, підпадаєш під критерії, сектор безпеки і оборони має право закликати тебе до строю", - заявив міністр.Резніков заявив, що було б коректно вийти і говорити з народом, що ЗСУ зараз потрібно більше людей, але іноді причиною проблеми щодо видачі повісток у громадських місцях є брак комунікації або неякісна комунікація."Тут хто хоче може давати оцінки - що в моєму персональному кейсі, який ми з вами вже розібрали, що в загальному. Зараз працівники Міноборони, медіа, сектор безпеки і оборони зробили єдиний медіа-хаб, ми працюємо на те, щоб це був one voice. Є вже промо-листівки, борди і ролики, які будуть пропагувати такі речі", - додав міністр.Крім того, він підкреслив, що в Україні мобілізація оголошена з початку воєнного стану, а в законі про нього прописані певні норми."Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах. Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже, гинуть наші хлопці й дівчата, також поранені є. Але такого щось "вау", як в Росії - ні, такого у нас немає", - розповів Резніков.

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