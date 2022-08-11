Що відбувається на одному з найближчих до України аеродромів Білорусі

Що відбувається на одному з найближчих до України аеродромів Білорусі
Аеродром в Зябрівці, який знаходиться в Білорусі у 22 кілометрах від України, зараз покритий снігом. Ще на початку січня на ньому велася підготовка до прийому авіації.

Про це повідомляє УНІАН.

Аналітики Defense Express проаналізували супутникові знімки білоруського аеродрому. Там ще з червня 2022 року знаходяться три одиниці спецтехніки, яка за цей час жодного разу не переміщувалася. Визначити, які саме це об'єкти, по знімках неможливо. Експерти вважають, що це можу бути станції радіотехнічної розвідки або РЕБ.
Що відбувається на одному з найближчих до України аеродромів Білорусі

Крім того, в північній частині аеродрому знаходяться об'єкти, які також не вдалося ідентифікувати, їх жодного разу не пересував за останні шість місяців.
Що відбувається на одному з найближчих до України аеродромів Білорусі

Посеред аеродрому виявили насип з технікою. У жовтні 2022 року її там не було.
Що відбувається на одному з найближчих до України аеродромів Білорусі

У південній частині аеродрому також можна побачити техніку, в тому числі станцію з високим щоглом.
Що відбувається на одному з найближчих до України аеродромів Білорусі

Активність окупантів на Зябрівці зберігається - створюються нові капоніри та насипи.



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Теги: Білорусь, аеродром
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