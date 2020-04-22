Хто може бути новим керівником ГУР

Кирила Буданова.



Зокрема, народний депутат України Олексій Гончаренко припустив, хто може стати новим очільником ГУР після того, як Буданова призначать міністром оборони, пишуть



"На посаду очільника ГУР декілька кандидатів. Основний на цю хвилину – заступник керівника Офісу президента Роман Машовець", – зазначив він.



Роман Машовець був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента України указом Володимира Зеленського 22 квітня 2020 року.



Машовець народився у 1976 році. Він закінчив Київський військовий ліцей, Київський інститут Сухопутних військ за спеціальністю Бойове застосування підрозділів військової та спеціальної розвідки, Об’єднаний інститут воєнної розвідки при Національній академії оборони України за спеціальністю Військове управління у міжнародних відносинах.



З 1993 до 2008 років проходив службу в Збройних силах України. Він розпочав її в морському підрозділі спеціального призначення – бойові плавці, а продовжував у підрозділі Головного управління розвідки Міноборони, у миротворчій місії в Сьерра-Леоне, також у складі українського контингенту в Іраку.



З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для ЗСУ. Співавтор Закону про внесення змін до деяких законів щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

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