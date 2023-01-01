На Волині встановили експозицію Небесного фотографа
Сьогодні, 19:20
Світлини Небесного фотографа Максима Бурди встановили на бульварі Лесі Українки у Ковелі. Мешканці міста вже могли їх бачити весною на виставці у Галереї мистецтв.
Про це повідомляє Ковельська міськрада.
Експозиція «Мрії, які стали реальністю» подорожує Україною та світом. З нею познайомились мешканці Києва, Луцька, Черкас, Львова, Рівного, Острога, Калуша, Вінниці. Виставки проходили у містах-партнерах Ковеля – польському Бжегу Дольному та німецькому Вальсроде, а також роботи Максима були представлені у Сполучених Штатах Америки в місті Чикаго.
Зараз у центрі міста – невелика частина фото майстра. Це світлини, які розповідають про війну, побратимів з підрозділу “Вовча зграя”, у якому в основному воюють ковельчани, про наше з вами сьогодення так, як його бачив «Фотограф» – позитивний і світлий хлопець, волинянин, який загинув, захищаючи Україну, у свої 25.
«Його фото та усіх наших Героїв, які полягли за Україну, нині розміщено на кубах, які встановлено біля Палацу учнівської молоді. Важко усвідомити, що усіх цих прекрасних людей уже немає з нами. Але вони живуть у нашій пам’яті. Ми вдячні кожному. Шануємо! Пам’ятаємо!» - зазначили у міськраді.
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Про це повідомляє Ковельська міськрада.
Експозиція «Мрії, які стали реальністю» подорожує Україною та світом. З нею познайомились мешканці Києва, Луцька, Черкас, Львова, Рівного, Острога, Калуша, Вінниці. Виставки проходили у містах-партнерах Ковеля – польському Бжегу Дольному та німецькому Вальсроде, а також роботи Максима були представлені у Сполучених Штатах Америки в місті Чикаго.
Зараз у центрі міста – невелика частина фото майстра. Це світлини, які розповідають про війну, побратимів з підрозділу “Вовча зграя”, у якому в основному воюють ковельчани, про наше з вами сьогодення так, як його бачив «Фотограф» – позитивний і світлий хлопець, волинянин, який загинув, захищаючи Україну, у свої 25.
«Його фото та усіх наших Героїв, які полягли за Україну, нині розміщено на кубах, які встановлено біля Палацу учнівської молоді. Важко усвідомити, що усіх цих прекрасних людей уже немає з нами. Але вони живуть у нашій пам’яті. Ми вдячні кожному. Шануємо! Пам’ятаємо!» - зазначили у міськраді.
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