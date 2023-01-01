На Волині встановили експозицію Небесного фотографа

Світлинивстановили на бульварі Лесі Українки у Ковелі. Мешканці міста вже могли їх бачити весною на виставці у Галереї мистецтв.Про це повідомляє Ковельська міськрада.Експозиція «Мрії, які стали реальністю» подорожує Україною та світом. З нею познайомились мешканці Києва, Луцька, Черкас, Львова, Рівного, Острога, Калуша, Вінниці. Виставки проходили у містах-партнерах Ковеля – польському Бжегу Дольному та німецькому Вальсроде, а також роботи Максима були представлені у Сполучених Штатах Америки в місті Чикаго.Зараз у центрі міста – невелика частина фото майстра. Це світлини, які розповідають про війну, побратимів з підрозділу “Вовча зграя”, у якому в основному воюють ковельчани, про наше з вами сьогодення так, як його бачив «Фотограф» – позитивний і світлий хлопець, волинянин, який загинув, захищаючи Україну, у свої 25.«Його фото та усіх наших Героїв, які полягли за Україну, нині розміщено на кубах, які встановлено біля Палацу учнівської молоді. Важко усвідомити, що усіх цих прекрасних людей уже немає з нами. Але вони живуть у нашій пам’яті. Ми вдячні кожному. Шануємо! Пам’ятаємо!» - зазначили у міськраді.