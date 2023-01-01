Користувачі інтернету обирають логотип Ковеля: як проголосувати
Сьогодні, 18:27
У мережі сьогодні, 22 грудня, розпочалося онлайн-голосування за найкращий логотип Ковельської громади.
Про це пише Суспільне.
Журі обрало три варіанти, які оприлюднені на сайті Ковельської міської ради.
Всього для участі у конкурсі надійшло 15 робіт, дві — не пройшли відбірковий етап, оскільки не повністю відповідають вимогам.
Авторами логотипів, які набрали найбільшу кількість балів від журі організаційного комітету, стали:
- Олексій Тарасюк – 60 балів;
- Юлія Ратушна – 38 балів;
- Дмитро Степаненко – 35 балів.
Після завершення голосування відбудеться ще одне засідання організаційного комітету, на якому визначать переможця. Проголосувати можна тут.
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Про це пише Суспільне.
Журі обрало три варіанти, які оприлюднені на сайті Ковельської міської ради.
Всього для участі у конкурсі надійшло 15 робіт, дві — не пройшли відбірковий етап, оскільки не повністю відповідають вимогам.
Авторами логотипів, які набрали найбільшу кількість балів від журі організаційного комітету, стали:
- Олексій Тарасюк – 60 балів;
- Юлія Ратушна – 38 балів;
- Дмитро Степаненко – 35 балів.
Після завершення голосування відбудеться ще одне засідання організаційного комітету, на якому визначать переможця. Проголосувати можна тут.
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