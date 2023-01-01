Користувачі інтернету обирають логотип Ковеля: як проголосувати

Користувачі інтернету обирають логотип Ковеля: як проголосувати
У мережі сьогодні, 22 грудня, розпочалося онлайн-голосування за найкращий логотип Ковельської громади.

Про це пише Суспільне.

Журі обрало три варіанти, які оприлюднені на сайті Ковельської міської ради.
Користувачі інтернету обирають логотип Ковеля: як проголосувати

Всього для участі у конкурсі надійшло 15 робіт, дві — не пройшли відбірковий етап, оскільки не повністю відповідають вимогам.
Користувачі інтернету обирають логотип Ковеля: як проголосувати

Авторами логотипів, які набрали найбільшу кількість балів від журі організаційного комітету, стали:

- Олексій Тарасюк – 60 балів;
- Юлія Ратушна – 38 балів;
- Дмитро Степаненко – 35 балів.

Після завершення голосування відбудеться ще одне засідання організаційного комітету, на якому визначать переможця. Проголосувати можна тут.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: інтернет, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Користувачі інтернету обирають логотип Ковеля: як проголосувати
Сьогодні, 18:27
У Луцьку не буде урочистого відкриття центральної новорічної ялинки
Сьогодні, 18:03
У Луцьку – аварія за участю таксі
Сьогодні, 17:40
Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ Сандигу через чотири дні після призначення
Сьогодні, 17:10
Зупинилося серце колишньої завідувачки нотаріальної контори на Волині
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
Легкий заробіток в інтернеті: шахраї виманили у волинян майже 500 тисяч гривень Легкий заробіток в інтернеті: шахраї виманили у волинян майже 500 тисяч гривень
20 листопад, 11:05
Що робити, щоб мати стабільний інтернет під час блекауту. ІНСТРУКЦІЯ Що робити, щоб мати стабільний інтернет під час блекауту. ІНСТРУКЦІЯ
17 жовтень, 07:31
Попри попередження, волиняни продовують перераховувати кошти інтернет-шахраям Попри попередження, волиняни продовують перераховувати кошти інтернет-шахраям
30 червень, 12:30
Шахраї, серед яких волинянин, видурили у людей понад 200 тисяч гривень Шахраї, серед яких волинянин, видурили у людей понад 200 тисяч гривень
31 березень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Користувачі інтернету обирають логотип Ковеля: як проголосувати
Сьогодні, 18:27
 0
У Луцьку не буде урочистого відкриття центральної новорічної ялинки
Сьогодні, 18:03
 0
У Луцьку – аварія за участю таксі
Сьогодні, 17:40
 0
Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ Сандигу через чотири дні після призначення
Сьогодні, 17:10
 0
Зупинилося серце колишньої завідувачки нотаріальної контори на Волині
Сьогодні, 16:53
 0
Медіа
відео
1/8