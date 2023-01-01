Користувачі інтернету обирають логотип Ковеля: як проголосувати





Про це пише



Журі обрало три варіанти, які оприлюднені на сайті Ковельської міської ради.



Всього для участі у конкурсі надійшло 15 робіт, дві — не пройшли відбірковий етап, оскільки не повністю відповідають вимогам.



Авторами логотипів, які набрали найбільшу кількість балів від журі організаційного комітету, стали:



- Олексій Тарасюк – 60 балів;

- Юлія Ратушна – 38 балів;

- Дмитро Степаненко – 35 балів.



Після завершення голосування відбудеться ще одне засідання організаційного комітету, на якому визначать переможця. Проголосувати можна тут.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі сьогодні, 22 грудня, розпочалося онлайн-голосування за найкращий логотип Ковельської громади.Про це пише Суспільне Журі обрало три варіанти, які оприлюднені на сайті Ковельської міської ради.Всього для участі у конкурсі надійшло 15 робіт, дві — не пройшли відбірковий етап, оскільки не повністю відповідають вимогам.Авторами логотипів, які набрали найбільшу кількість балів від журі організаційного комітету, стали:– 60 балів;– 38 балів;– 35 балів.Після завершення голосування відбудеться ще одне засідання організаційного комітету, на якому визначать переможця. Проголосувати

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