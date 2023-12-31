У перший день нового року на Донеччині обірвалося життя Героя з Волині Анатолія Бащука
Сьогодні, 09:30
З передової сповістили про загибель волинянина, жителя села Великий Обзир – Бащука Анатолія Анатолійовича, 1992 року народження. Життя солдата трагічно обірвалося у Донецькій області 1 січня 2024 року.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Невимовний біль і смуток огортає душі всіх жителів Камінь-Каширської громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним людям Героя. Нехай у тяжкі часи відчаю, скорботи з вами буде Господня опіка.
Вічна і світла пам'ять Захиснику української держави, який заради рідної країни віддав найцінніше. Низький уклін, честь і Слава Герою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Невимовний біль і смуток огортає душі всіх жителів Камінь-Каширської громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним людям Героя. Нехай у тяжкі часи відчаю, скорботи з вами буде Господня опіка.
Вічна і світла пам'ять Захиснику української держави, який заради рідної країни віддав найцінніше. Низький уклін, честь і Слава Герою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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