У перший день нового року на Донеччині обірвалося життя Героя з Волині Анатолія Бащука

У перший день нового року на Донеччині обірвалося життя Героя з Волині Анатолія Бащука
З передової сповістили про загибель волинянина, жителя села Великий Обзир – Бащука Анатолія Анатолійовича, 1992 року народження. Життя солдата трагічно обірвалося у Донецькій області 1 січня 2024 року.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Невимовний біль і смуток огортає душі всіх жителів Камінь-Каширської громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним людям Героя. Нехай у тяжкі часи відчаю, скорботи з вами буде Господня опіка.

Вічна і світла пам'ять Захиснику української держави, який заради рідної країни віддав найцінніше. Низький уклін, честь і Слава Герою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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