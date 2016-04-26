Луцьк взяв кредит на 10 мільйонів євро: на що витратить і як віддаватимуть гроші





Як розповілаЛілія Єлова, ця позика є найбільшою для бюджету Луцька з часу повномасштабної війни.



Які умови кредитування і коли треба повернути гроші



Зі слів Лілії Єлової, позику місто бере в державному банку, із максимальною ставкою – 8 % річних. Кошти позичатимуть в міру потреб підприємства "Луцькводоканал".



"Ці кошти беруться з терміном повернення 60 місяців, тобто у 2028-му році ми маємо завершити їх повернення. Я думаю, що підприємство «Луцькводоканал» освоїть їх за 1,5 року", — сказала фінансистка.



Грошей на сплату відсотків та тіла кредиту в міській казні поки не передбачили. Це планують зробити у лютому при розподілі вільних залишків.



На що комунальники витратять 10 мільйонів євро



Зі слів керівника Луцькводоканалу Віктора Гуменюка, половину позичених грошей, п'ять мільйонів євро, витратять на реконструкцію очисних споруд.



Ще чотири мільйони євро витратять на реконструкцію станції водопідготовки, яка 50 років не реконструювалася. Туди закуплять сучасне обладнання для кращої очистки води, яку споживають лучани.



"Буде застосовано технологію так званих напірних фільтрів, які суттєво покращать очистку по тих домішках, які є в нашій артезіанській воді. Це, зокрема, залізо. Всі наші свердловини, мають дуже великий вміст заліза, деякі надвеликий", — розповів директор Луцькводоканалу.



Іще мільйон євро витратять на заміну аварійного каналізаційного колектора, що прокладений через вулицю Карпенка-Карого. Торік, каже Віктор Гуменюк, через його несправність двічі траплялися обвали ґрунту посеред проїжджої частини.



"Його стан такий, що будь-який момент може бути незворотній. Це фактично 33-тій мікрорайон, Рівненська, Дубнівська. Будь-який його обвал може призвести до загибелі людей. Для учасників дорожнього руху це є дуже небезпечно", — додав керівник комунального підприємства.



Як запевнив Віктор Гуменюк: узяття цієї позики не спричинить підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення для лучан, а навпаки його стримає, бо нині його рентабельність на рівні 60%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада оформила кредит на 10 мільйонів євро для потреб комунального підприємства "Луцькводоканал".Як розповіла Суспільному директорка міського департаменту фінансів, ця позика є найбільшою для бюджету Луцька з часу повномасштабної війни.Зі слів Лілії Єлової, позику місто бере в державному банку, із максимальною ставкою – 8 % річних. Кошти позичатимуть в міру потреб підприємства "Луцькводоканал"."Ці кошти беруться з терміном повернення 60 місяців, тобто у 2028-му році ми маємо завершити їх повернення. Я думаю, що підприємство «Луцькводоканал» освоїть їх за 1,5 року", — сказала фінансистка.Грошей на сплату відсотків та тіла кредиту в міській казні поки не передбачили. Це планують зробити у лютому при розподілі вільних залишків.Зі слів керівника Луцькводоканалу, половину позичених грошей, п'ять мільйонів євро, витратять на реконструкцію очисних споруд.Ще чотири мільйони євро витратять на реконструкцію станції водопідготовки, яка 50 років не реконструювалася. Туди закуплять сучасне обладнання для кращої очистки води, яку споживають лучани."Буде застосовано технологію так званих напірних фільтрів, які суттєво покращать очистку по тих домішках, які є в нашій артезіанській воді. Це, зокрема, залізо. Всі наші свердловини, мають дуже великий вміст заліза, деякі надвеликий", — розповів директор Луцькводоканалу.Іще мільйон євро витратять на заміну аварійного каналізаційного колектора, що прокладений через вулицю Карпенка-Карого. Торік, каже Віктор Гуменюк, через його несправність двічі траплялися обвали ґрунту посеред проїжджої частини."Його стан такий, що будь-який момент може бути незворотній. Це фактично 33-тій мікрорайон, Рівненська, Дубнівська. Будь-який його обвал може призвести до загибелі людей. Для учасників дорожнього руху це є дуже небезпечно", — додав керівник комунального підприємства.Як запевнив Віктор Гуменюк: узяття цієї позики не спричинить підвищення тарифу за водопостачання та водовідведення для лучан, а навпаки його стримає, бо нині його рентабельність на рівні 60%.

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