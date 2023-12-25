За добу захисники знищили ще 680 російських окупантів, збили 73 крилаті ракети та 36 дронів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 361500 (+680) осіб,



– танків - 5990 (+0),



– бойових броньованих машин - 11107 (+7),



– артилерійських систем - 8546 (+15),



– РСЗВ - 945 (+0),



– засоби ППО - 629 (+3),



– літаків - 329 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36),



– крилаті ракети - 1783 (+73),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26),



– спеціальна техніка - 1298 (+14).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники ліквідували ще 680 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 361500 (+680) осіб,– танків - 5990 (+0),– бойових броньованих машин - 11107 (+7),– артилерійських систем - 8546 (+15),– РСЗВ - 945 (+0),– засоби ППО - 629 (+3),– літаків - 329 (+0),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36),– крилаті ракети - 1783 (+73),– кораблі / катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26),– спеціальна техніка - 1298 (+14).Дані уточнюються.

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