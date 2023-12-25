За добу захисники знищили ще 680 російських окупантів, збили 73 крилаті ракети та 36 дронів

За добу захисники знищили ще 680 російських окупантів, збили 73 крилаті ракети та 36 дронів
За минулу добу захисники ліквідували ще 680 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 361500 (+680) осіб,

– танків - 5990 (+0),

– бойових броньованих машин - 11107 (+7),

– артилерійських систем - 8546 (+15),

– РСЗВ - 945 (+0),

– засоби ППО - 629 (+3),

– літаків - 329 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36),

– крилаті ракети - 1783 (+73),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26),

– спеціальна техніка - 1298 (+14).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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