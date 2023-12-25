За добу захисники знищили ще 680 російських окупантів, збили 73 крилаті ракети та 36 дронів
Сьогодні, 09:10
За минулу добу захисники ліквідували ще 680 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 361500 (+680) осіб,
– танків - 5990 (+0),
– бойових броньованих машин - 11107 (+7),
– артилерійських систем - 8546 (+15),
– РСЗВ - 945 (+0),
– засоби ППО - 629 (+3),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36),
– крилаті ракети - 1783 (+73),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26),
– спеціальна техніка - 1298 (+14).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 361500 (+680) осіб,
– танків - 5990 (+0),
– бойових броньованих машин - 11107 (+7),
– артилерійських систем - 8546 (+15),
– РСЗВ - 945 (+0),
– засоби ППО - 629 (+3),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36),
– крилаті ракети - 1783 (+73),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26),
– спеціальна техніка - 1298 (+14).
Дані уточнюються.
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