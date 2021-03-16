Що задекларував голова Луцької РДА
Сьогодні, 12:10
Голова Луцької райдержадміністрації Анатолій Костик у 2022 отримав понад 150 тисяч гривень заробітної плати та разом з дружиною зберігає понад 700 тисяч гривень готівкою.
Про це пише "Сила правди".
Декларацію про майно та доходи за 2021 та 2022 роки посадовець подав у листопаді 2023 року. На посаду голови Луцької РДА Анатолій Костик був призначений у вересні 2022 року, а до того працював помічником патронатної служби апарату Волинської облдержадміністрації.
Із нерухомості чиновник декларує квартиру у Луцьку площею 44,5 квадрата у спільній власності з батьками та недобудований гараж. Його дружина Наталія Костик володіє квартирою площею 138,7 квадрата, вартістю 265 тисяч гривень, а також має право спільної власності на батьківську квартиру площею 61,3 квадрата. Обидва об’єкти нерухомості знаходяться в Луцьку.
Сім’я посадовця має чималий автопарк: Анатолій Костик їздить на авто Honda CR-V 2018 року випуску, вартістю понад мільйон гривень, та має у власності причіп за 135 тисяч гривень. У власності дружини та доньки – Merzedes-Benz E 220 2016 року випуску та Audi Q5 2017 року випуску, вартість яких не вказана. Також у декларації не вказано і вартість двох напівпричепів, які належать Наталії Костик.
У 2022-му на посаді помічника патронатної служби апарату Волинської облдержадміністрації Анатолій Костик заробив 65,7 тисяч гривень, а за чотири місяці на посаді очільника Луцької РДА – 91,6 тисячі гривень. В середньому щомісяця йому нараховували трохи більше 13 тисяч гривень. Тобто його зарплата була навіть нижчою від середньостатистичного заробітку по Волині.
Дружина Наталія отримала від свекра-підприємця Івана Костика 96,3 тисячі гривень заробітної плати та 11,8 тисячі гривень страхових виплат від компанії «ПЗУ Україна». Крім того, у 2022 Наталія Костик отримала спадок від батька Володимира Приходька. Його розмір, або ж грошовий еквівалент в декларації чиновника не вказано.
Дочка Анастасія Костик отримала 24,8 тисячі гривень допомоги від Департаменту соціальної політики Луцької міської ради та 4,1 тисячі гривень страхових виплат від страхової групи «ТАС».
У 2021 році доходи родини теж склала зарплата, соціальна допомога та подарунки. Зокрема, Анатолій Костик в обласній адміністрації заробив 299,3 тисячі гривень. Дружина Наталія отримала 87,9 тисячі гривень зарплати у свекра та 12,7 тисячі гривень соціальної допомоги. Дочка Анастасія отримала 9,1 тисячі гривень соціальної допомоги та 395 тисяч гривень в подарунок від дідуся Івана Костика.
У 2022 році подружжя Костиків зберігало у готівці 750 тисяч гривень та 10 тисяч доларів, а на банківських рахунках – 72,8 тисяч гривень. Донька Анастасія зберігала на банківському рахунку 25,7 тисячі гривень. У 2021 році готівкові заощадження подружжя були такими ж, а на банківських рахунках зберігалося 37 тисяч гривень. На рахунку Анастасії Костик – 8,3 тисячі гривень.
У декларації голова РДА зазначає корпоративні права та фінансові зобов’язання своєї дружини: Наталія Костик є кінцевою бенефіціарною власницею ТзОВ «Інвестиційна компанія «Рідний край»; у 2022-му вона отримала позику від свекра Івана Костика у сумі 1,8 мільйона гривень.
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Про це пише "Сила правди".
Декларацію про майно та доходи за 2021 та 2022 роки посадовець подав у листопаді 2023 року. На посаду голови Луцької РДА Анатолій Костик був призначений у вересні 2022 року, а до того працював помічником патронатної служби апарату Волинської облдержадміністрації.
Із нерухомості чиновник декларує квартиру у Луцьку площею 44,5 квадрата у спільній власності з батьками та недобудований гараж. Його дружина Наталія Костик володіє квартирою площею 138,7 квадрата, вартістю 265 тисяч гривень, а також має право спільної власності на батьківську квартиру площею 61,3 квадрата. Обидва об’єкти нерухомості знаходяться в Луцьку.
Сім’я посадовця має чималий автопарк: Анатолій Костик їздить на авто Honda CR-V 2018 року випуску, вартістю понад мільйон гривень, та має у власності причіп за 135 тисяч гривень. У власності дружини та доньки – Merzedes-Benz E 220 2016 року випуску та Audi Q5 2017 року випуску, вартість яких не вказана. Також у декларації не вказано і вартість двох напівпричепів, які належать Наталії Костик.
У 2022-му на посаді помічника патронатної служби апарату Волинської облдержадміністрації Анатолій Костик заробив 65,7 тисяч гривень, а за чотири місяці на посаді очільника Луцької РДА – 91,6 тисячі гривень. В середньому щомісяця йому нараховували трохи більше 13 тисяч гривень. Тобто його зарплата була навіть нижчою від середньостатистичного заробітку по Волині.
Дружина Наталія отримала від свекра-підприємця Івана Костика 96,3 тисячі гривень заробітної плати та 11,8 тисячі гривень страхових виплат від компанії «ПЗУ Україна». Крім того, у 2022 Наталія Костик отримала спадок від батька Володимира Приходька. Його розмір, або ж грошовий еквівалент в декларації чиновника не вказано.
Дочка Анастасія Костик отримала 24,8 тисячі гривень допомоги від Департаменту соціальної політики Луцької міської ради та 4,1 тисячі гривень страхових виплат від страхової групи «ТАС».
У 2021 році доходи родини теж склала зарплата, соціальна допомога та подарунки. Зокрема, Анатолій Костик в обласній адміністрації заробив 299,3 тисячі гривень. Дружина Наталія отримала 87,9 тисячі гривень зарплати у свекра та 12,7 тисячі гривень соціальної допомоги. Дочка Анастасія отримала 9,1 тисячі гривень соціальної допомоги та 395 тисяч гривень в подарунок від дідуся Івана Костика.
У 2022 році подружжя Костиків зберігало у готівці 750 тисяч гривень та 10 тисяч доларів, а на банківських рахунках – 72,8 тисяч гривень. Донька Анастасія зберігала на банківському рахунку 25,7 тисячі гривень. У 2021 році готівкові заощадження подружжя були такими ж, а на банківських рахунках зберігалося 37 тисяч гривень. На рахунку Анастасії Костик – 8,3 тисячі гривень.
У декларації голова РДА зазначає корпоративні права та фінансові зобов’язання своєї дружини: Наталія Костик є кінцевою бенефіціарною власницею ТзОВ «Інвестиційна компанія «Рідний край»; у 2022-му вона отримала позику від свекра Івана Костика у сумі 1,8 мільйона гривень.
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