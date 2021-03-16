Що задекларував голова Луцької РДА

Анатолій Костик у 2022 отримав понад 150 тисяч гривень заробітної плати та разом з дружиною зберігає понад 700 тисяч гривень готівкою.



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Декларацію про майно та доходи за 2021 та 2022 роки посадовець подав у листопаді 2023 року. На посаду голови Луцької РДА Анатолій Костик був призначений у вересні 2022 року, а до того працював помічником патронатної служби апарату Волинської облдержадміністрації.



Із нерухомості чиновник декларує квартиру у Луцьку площею 44,5 квадрата у спільній власності з батьками та недобудований гараж. Його дружина Наталія Костик володіє квартирою площею 138,7 квадрата, вартістю 265 тисяч гривень, а також має право спільної власності на батьківську квартиру площею 61,3 квадрата. Обидва об’єкти нерухомості знаходяться в Луцьку.



Сім’я посадовця має чималий автопарк: Анатолій Костик їздить на авто Honda CR-V 2018 року випуску, вартістю понад мільйон гривень, та має у власності причіп за 135 тисяч гривень. У власності дружини та доньки – Merzedes-Benz E 220 2016 року випуску та Audi Q5 2017 року випуску, вартість яких не вказана. Також у декларації не вказано і вартість двох напівпричепів, які належать Наталії Костик.



У 2022-му на посаді помічника патронатної служби апарату Волинської облдержадміністрації Анатолій Костик заробив 65,7 тисяч гривень, а за чотири місяці на посаді очільника Луцької РДА – 91,6 тисячі гривень. В середньому щомісяця йому нараховували трохи більше 13 тисяч гривень. Тобто його зарплата була навіть нижчою від середньостатистичного заробітку по Волині.



Дружина Наталія отримала від свекра-підприємця Івана Костика 96,3 тисячі гривень заробітної плати та 11,8 тисячі гривень страхових виплат від компанії «ПЗУ Україна». Крім того, у 2022 Наталія Костик отримала спадок від батька Володимира Приходька. Його розмір, або ж грошовий еквівалент в декларації чиновника не вказано.



Дочка Анастасія Костик отримала 24,8 тисячі гривень допомоги від Департаменту соціальної політики Луцької міської ради та 4,1 тисячі гривень страхових виплат від страхової групи «ТАС».



У 2021 році доходи родини теж склала зарплата, соціальна допомога та подарунки. Зокрема, Анатолій Костик в обласній адміністрації заробив 299,3 тисячі гривень. Дружина Наталія отримала 87,9 тисячі гривень зарплати у свекра та 12,7 тисячі гривень соціальної допомоги. Дочка Анастасія отримала 9,1 тисячі гривень соціальної допомоги та 395 тисяч гривень в подарунок від дідуся Івана Костика.



У 2022 році подружжя Костиків зберігало у готівці 750 тисяч гривень та 10 тисяч доларів, а на банківських рахунках – 72,8 тисяч гривень. Донька Анастасія зберігала на банківському рахунку 25,7 тисячі гривень. У 2021 році готівкові заощадження подружжя були такими ж, а на банківських рахунках зберігалося 37 тисяч гривень. На рахунку Анастасії Костик – 8,3 тисячі гривень.



У декларації голова РДА зазначає корпоративні права та фінансові зобов’язання своєї дружини: Наталія Костик є кінцевою бенефіціарною власницею ТзОВ «Інвестиційна компанія «Рідний край»; у 2022-му вона отримала позику від свекра Івана Костика у сумі 1,8 мільйона гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Луцької райдержадміністраціїу 2022 отримав понад 150 тисяч гривень заробітної плати та разом з дружиною зберігає понад 700 тисяч гривень готівкою.Про це пише "Сила правди" Декларацію про майно та доходи за 2021 та 2022 роки посадовець подав у листопаді 2023 року. На посаду голови Луцької РДА Анатолій Костик був призначений у вересні 2022 року, а до того працював помічником патронатної служби апарату Волинської облдержадміністрації.Із нерухомості чиновник декларує квартиру у Луцьку площею 44,5 квадрата у спільній власності з батьками та недобудований гараж. Його дружинаволодіє квартирою площею 138,7 квадрата, вартістю 265 тисяч гривень, а також має право спільної власності на батьківську квартиру площею 61,3 квадрата. Обидва об’єкти нерухомості знаходяться в Луцьку.Сім’я посадовця має чималий автопарк: Анатолій Костик їздить на авто Honda CR-V 2018 року випуску, вартістю понад мільйон гривень, та має у власності причіп за 135 тисяч гривень. У власності дружини та доньки – Merzedes-Benz E 220 2016 року випуску та Audi Q5 2017 року випуску, вартість яких не вказана. Також у декларації не вказано і вартість двох напівпричепів, які належать Наталії Костик.У 2022-му на посаді помічника патронатної служби апарату Волинської облдержадміністрації Анатолій Костик заробив 65,7 тисяч гривень, а за чотири місяці на посаді очільника Луцької РДА – 91,6 тисячі гривень. В середньому щомісяця йому нараховували трохи більше 13 тисяч гривень. Тобто його зарплата була навіть нижчою від середньостатистичного заробітку по Волині.Дружина Наталія отримала від свекра-підприємця96,3 тисячі гривень заробітної плати та 11,8 тисячі гривень страхових виплат від компанії «ПЗУ Україна». Крім того, у 2022 Наталія Костик отримала спадок від батька. Його розмір, або ж грошовий еквівалент в декларації чиновника не вказано.Дочкаотримала 24,8 тисячі гривень допомоги від Департаменту соціальної політики Луцької міської ради та 4,1 тисячі гривень страхових виплат від страхової групи «ТАС».У 2021 році доходи родини теж склала зарплата, соціальна допомога та подарунки. Зокрема, Анатолій Костик в обласній адміністрації заробив 299,3 тисячі гривень. Дружина Наталія отримала 87,9 тисячі гривень зарплати у свекра та 12,7 тисячі гривень соціальної допомоги. Дочка Анастасія отримала 9,1 тисячі гривень соціальної допомоги та 395 тисяч гривень в подарунок від дідуся Івана Костика.У 2022 році подружжя Костиків зберігало у готівці 750 тисяч гривень та 10 тисяч доларів, а на банківських рахунках – 72,8 тисяч гривень. Донька Анастасія зберігала на банківському рахунку 25,7 тисячі гривень. У 2021 році готівкові заощадження подружжя були такими ж, а на банківських рахунках зберігалося 37 тисяч гривень. На рахунку Анастасії Костик – 8,3 тисячі гривень.У декларації голова РДА зазначає корпоративні права та фінансові зобов’язання своєї дружини: Наталія Костик є кінцевою бенефіціарною власницею ТзОВ «Інвестиційна компанія «Рідний край»; у 2022-му вона отримала позику від свекра Івана Костика у сумі 1,8 мільйона гривень.

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