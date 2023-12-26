Екскерівника лікарні на Волині оштрафували за хабар

Екскерівника лікарні на Волині оштрафували за хабар
За одержання хабара обсягом 400 доларів на Волині перед судом постав колишній очільник Локачинської райлікарні Олег Франчук.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку Локачинського райсуду, Олег Франчук працював головним лікарем Локачинської центральної райлікарні з 2011 року. Наприкінці липня 2021 року до нього звернувся підприємець, який хотів взяти в оренду гараж. Приміщення йому потрібне було для зберігання техніки, якою він торгував. Головний лікар пояснив, що стандартно для здачі майна в оренду оголошують аукціон, але він як очільник лікарні може обійти процедуру, уклавши договір про надання послуг зберігання.

Підприємець розповів, що під час однієї з розмов посадовець дав зрозуміти, що за укладання договору йому треба сплатити 400 доларів. Хоча, за його словами, Олег Франчук не погрожував та не вимагав грошей. Першу частину хабара, 200 доларів, посадовець отримав 4 жовтня. Решту він забрав наступного дня, після чого його затримали правоохоронці.

На судовому засіданні, яке відбулося 17 січня, обвинувачений провини не визнав. Пояснив, що справді укладав з підприємцем договір відповідального зберігання, але ніколи не вимагав за це грошей – ініціатива йшла від підприємця. Також запевнив, що 400 доларів планував перерахувати на рахунок лікарні, оскільки тоді вона була в скрутному фінансовому становищі. Щоправда, суд розцінив цей аргумент критично.

Дослідивши матеріали справи, суддя Світлана Масляна дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Однак, вона перекваліфікувала справу з частини третьої статті 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди) на значно м’ягшу частину першу, бо в суді слідство не надало доказів, що Олег Франчук вимагав хабар.

«У судовому засіданні не знайшли свого підтвердження доводи про те, що <обвинувачений> з метою одержання неправомірної вигоди погрожував вчиненням або не вчиненням відповідних дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам <підприємця>, або створив такі умови, за яких <підприємець> вимушений був дати неправомірну вигоду із метою запобігання шкідливим наслідкам чи законним інтересам», – вирішила суддя.

Тож Олега Франчука визнали винним лише у отриманні неправомірної вигоди та призначили йому 51 тис. грн штрафу. Також йому на два роки заборонили обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій в держорганах, в місцевому самоврядуванні чи комунальних підприємствах. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Також додамо, що наразі Олег Франчук виконує обов’язки завідувача відділення паліативної допомоги з палатами інтенсивної терапії Локачинської лікарні.

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Теги: хабар, Волинь
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