Росія вдарила ракетами по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостка
Сьогодні, 11:30
Сьогодні, 23 січня, о 7:05 ранку росія нанесла удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки на Сумщині.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 23 січня о 7.05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки. На місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці, 23 січня, загарбницька росія запустила 41 ракету: ЗСУ збили 21.
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Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 23 січня о 7.05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки. На місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці, 23 січня, загарбницька росія запустила 41 ракету: ЗСУ збили 21.
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