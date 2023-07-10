Росія вдарила ракетами по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостка





Про це



"Сьогодні, 23 січня о 7.05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки. На місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вранці, 23 січня, загарбницька росія запустила 41 ракету: ЗСУ збили 21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 січня, о 7:05 ранку росія нанесла удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки на Сумщині.Про це повідомляє Сумська ОВА."Сьогодні, 23 січня о 7.05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки. На місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вранці, 23 січня,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію