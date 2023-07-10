Росія вдарила ракетами по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостка

Росія вдарила ракетами по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостка
Сьогодні, 23 січня, о 7:05 ранку росія нанесла удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 23 січня о 7.05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки. На місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці, 23 січня, загарбницька росія запустила 41 ракету: ЗСУ збили 21.

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Теги: Росія, Україна, війна, Сумщина
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