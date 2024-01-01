Вранці загарбницька росія запустила 41 ракету: ЗСУ збили 21





Про це Валерій Залужний.



Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:



- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;



- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, рф.);



- 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;



- 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)



- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область – рф).



У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:



- 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;



- 5 балістичних ракет «Іскандер-М»,



- 1 керовану авіаційну ракету Х-59.



"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей. Тримаймо небо!" - наголосив Валерій Залужний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 23 січня 2024 року, противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, рф.);- 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;- 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область – рф).- 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;- 5 балістичних ракет «Іскандер-М»,- 1 керовану авіаційну ракету Х-59."Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей. Тримаймо небо!" - наголосив Валерій Залужний.

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