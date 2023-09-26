На півночі українські воїни з кулемета знищили російську крилату ракету. ВІДЕО

На півночі українські воїни з кулемета знищили російську крилату ракету. ВІДЕО
Українські воїни з кулемета Browning знищили російську крилату ракету.

Про це повідомив Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом «Браунінг». Разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, ракета, кулемет
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