На півночі українські воїни з кулемета знищили російську крилату ракету. ВІДЕО





Про це Сергій Наєв.



"У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом «Браунінг». Разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни з кулемета Browning знищили російську крилату ракету.Про це повідомив Командувач об'єднаних сил ЗСУ"У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом «Браунінг». Разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.

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