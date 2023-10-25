На Волині водіїв попереджають про ускладнення погодніх умов

Синоптики прогнозують, що цього тижня на Волині очікуються нестійкі погодні умови. Водії в просять бути уважними.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Йтимуть опади, переважно у вигляді мокрого снігу та дощу, а на дорогах ще буде зберігатися ожеледиця. Крім того, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Температурний режим протягом тижня буде коливатися від 3° морозу вночі та до 5° тепла вдень."Така ситуація, звісно ж, може призвести до підвищення аварійності на дорогах. Тож закликаємо усіх учасників дорожнього руху зважати на погодні умови і дбати про свою безпеку", - наголошують у патрульній поліції.