Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 24 – 28 січня

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня глядачі поринуть у шалений вихор циганського табору, познайомляться із життям Едіт Піаф, а ще герої на сцені боротимуться із цензурою та страждатимуть від зради. На найменших глядачів чекатиме Аладдін та його чарівна лампа.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 24 до 28 січня.



У середу, 24 січня, о 18:00 на камерній сцені – драматична поема «На полі крові» Лесі Українки. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (без антракту).



Психологія зради в одній дії, яка розкривається на тлі тисячолітньої легенди. Драма про підлий поцілунок, біль і порятунок душі. Хочете дізнатись, хто такий Юда у сучасному житті та як у театрі оновили цю поему?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У п’ятницю, 26 січня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Камерна сцена театру. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



П’єса із двома персонажами – Автор та Цензорка. Вона робить зауваження, доки Автор редагує текст. І, як з’ясовується, ці правки зовсім не на шкоду драматургічному матеріалу. Попри все, авторська фантазія вирує. Крім того, вони розмовляють, і так, щодня працюючи разом, розкривають одне одного для себе. Відповідальний та скрупульозний Цензор і покірний Драматург. Чи переможе його спосіб боротьби з цензурою? Чи стане Цензорка співаторкою жартів?



У суботу, 27 січня, о 17:00 на основній сцені – музична драма «Циганка Аза» Михайла Старицького. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 20 хвилин).



Постановка у якій гарні музика та виконання пісень зворушують до душі. Подія, яка викликає інтерес серед глядачів, бо відбувається на Поліссі. Два світи, дві національності, українські пісні, циганські романси, шалена історія кохання з присмаком спокуси та фатальності. А ще про ревнощі, пристрасть, та, зрештою, зраду!



У неділю, 28 січня, о 12:00 – лірична казка «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 20 хвилин).



Додайте у ваші вихідні трохи східного колориту! Приходьте на постановку про про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов!



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера – комапнії «Тигрес».



У неділю, 28 січня, о 17:00 – мюзикл «Життя в кредит (Едіт Піаф)» Юрія Рибчинського, музика Вікторії Васалатій. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 20 хвилин).



Вистава, що перенесе глядачів у Париж, і вони зможуть побачити життя зірок та злидарів, романтику вулиць, злети і падіння... І все це обертається навколо неї – головної героїні – маленького, але голосистого горобчика – Едіт Піаф! В основі музичного оформлення – творчість саме цієї видатної співачки. Оригінальна музика та пісні допоможуть кожному відчути світ французького шансону, танців та пластики.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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