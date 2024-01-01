Зупинилося серце колишньої директорки луцької музшколи

Учора, 22 січня, раптово перестало битися серце, заслуженого працівника культури України, яскравої представниці творчої династії талановитих музикантів, життєвий шлях якої тісно пов’язаний з культурою Волині.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Більше 60 років Наталія Глазиріна віддала педагогічній діяльності у Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена, з яких 22 роки була її директором.Професійний музикант, талановитий керівник, справжній патріот своєї справи… Завдяки наполегливості Наталії Глібівни в роки її керівництва школа була розбудована, тут вирувало творче життя, відбувалося багато цікавих заходів, відновлена започаткована у 50-х роках традиція постановки у школі дитячих опер. Енергійний директор поповнювала педагогічний колектив талановитими викладачами музичного училища й кращими випускниками школи, сприяла відкриттю нових шкільних відділів, відновила роботу вечірньої школи, створила нові творчі колективи. Учні Наталії Глазиріної успішно продовжують справу свого вчителя як в Україні так і за її межами, а також успішні в інших професіях.Завжди життєрадісна, енергійна, сповнена планів та задумів, готова вислухати та допомогти.«Не стало чудової людини, справжнього вчителя, люблячої мами, дружини, бабусі, прабабусі, колеги… Світла пам’ять про Глазиріну Наталію Глібівну назавжди залишиться в серцях багатьох поколінь учнів, колег і всіх, хто на життєвому шляху мав щастя спілкуватися з цією надзвичайною людиною. Співчуття родині, близьким та друзям Наталії Глібівни», - йдеться у повідомленні.Прощання відбудеться сьогодні, 23 січня, о 13:30 у Будинку панахиди.