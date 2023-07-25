Не мав прав: на Волині п'яний водій вантажівки намагався відкупитися від патрульних

На цих вихідних ковельські патрульні під час вимірювання швидкості на автодорозі М-19, зупинили керманича вантажівки марки Volvo, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час перевірки документів інспектори встановили, що керманич — позбавлений права керування таким транспортним засобом строком на один рік. Крім того, з’ясувалася, що водій мав і ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, він відмовився від освідування у встановленому законом порядку.Коли ж патрульні повідомили порушнику, що за це є адміністративна відповідальність, чоловік почав пропонувати їм неправомірну вигоду, аби уникнути цього. Неодноразові попередження на нього не діяли. І він поклав в кишеню штанів поліцейському грошові кошти в сумі 500 гривень.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу аби вони кваліфікували дії чоловіка.