Не мав прав: на Волині п'яний водій вантажівки намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 15:45
На цих вихідних ковельські патрульні під час вимірювання швидкості на автодорозі М-19, зупинили керманича вантажівки марки Volvo, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що керманич — позбавлений права керування таким транспортним засобом строком на один рік. Крім того, з’ясувалася, що водій мав і ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, він відмовився від освідування у встановленому законом порядку.
Коли ж патрульні повідомили порушнику, що за це є адміністративна відповідальність, чоловік почав пропонувати їм неправомірну вигоду, аби уникнути цього. Неодноразові попередження на нього не діяли. І він поклав в кишеню штанів поліцейському грошові кошти в сумі 500 гривень.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу аби вони кваліфікували дії чоловіка.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що керманич — позбавлений права керування таким транспортним засобом строком на один рік. Крім того, з’ясувалася, що водій мав і ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, він відмовився від освідування у встановленому законом порядку.
Коли ж патрульні повідомили порушнику, що за це є адміністративна відповідальність, чоловік почав пропонувати їм неправомірну вигоду, аби уникнути цього. Неодноразові попередження на нього не діяли. І він поклав в кишеню штанів поліцейському грошові кошти в сумі 500 гривень.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу аби вони кваліфікували дії чоловіка.
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