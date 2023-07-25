Не мав прав: на Волині п'яний водій вантажівки намагався відкупитися від патрульних

Не мав прав: на Волині п'яний водій вантажівки намагався відкупитися від патрульних
На цих вихідних ковельські патрульні під час вимірювання швидкості на автодорозі М-19, зупинили керманича вантажівки марки Volvo, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що керманич — позбавлений права керування таким транспортним засобом строком на один рік. Крім того, з’ясувалася, що водій мав і ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, він відмовився від освідування у встановленому законом порядку.

Коли ж патрульні повідомили порушнику, що за це є адміністративна відповідальність, чоловік почав пропонувати їм неправомірну вигоду, аби уникнути цього. Неодноразові попередження на нього не діяли. І він поклав в кишеню штанів поліцейському грошові кошти в сумі 500 гривень.
Не мав прав: на Волині п'яний водій вантажівки намагався відкупитися від патрульних

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу аби вони кваліфікували дії чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, патрульні, водій, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські добровольці анонсували удари по армії рф у Бєлгороді і Курську
Сьогодні, 16:00
На Волині жінка вкоротила собі віку
Сьогодні, 15:46
Не мав прав: на Волині п'яний водій вантажівки намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 15:45
На Волинь «На щиті» повертається Герой Максим Дітман, який був похований у Дніпрі
Сьогодні, 15:30
Шуфрича залишили у в’язниці ще на 2 місяці
Сьогодні, 15:22
Схожі новини
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за 1000 доларів На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за 1000 доларів
25 липень, 2023, 10:43
Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар
15 червень, 2023, 17:08
На Волині 56-річний водій, який перевищив швидкість, пропонував патрульним хабар На Волині 56-річний водій, який перевищив швидкість, пропонував патрульним хабар
23 травень, 2023, 10:25
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 200 гривень
14 червень, 2022, 15:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поляки заявили, що розблокують «Ягодин»
Сьогодні, 16:48
 0
Територія підтоплень на Волині зменшилась майже на 4 тисячі гектарів
Сьогодні, 16:44
 0
Затримання волинських журналістів у Польщі: НСЖУ звернулася за підтримкою до міжнародних організацій
Сьогодні, 16:28
 0
Російські добровольці анонсували удари по армії рф у Бєлгороді і Курську
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині жінка вкоротила собі віку
Сьогодні, 15:46
 0
Медіа
відео
1/8